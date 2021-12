Nick Offerman se suma al reparto de la adaptación de The Last of Us

Offerman sería un gran Bill y es lógico pensar en dicho personaje tras las declaraciones de Bartlett, pero el papel de Bill ya está adjudicado a Con O’Neill.

Por David Arroyo

Ciudad de México, 6 de diciembre (AS México).- El actor Murray Bartlett, parte del elenco de la serie de The Last of Us para HBO, ha cometido un pequeño desliz en una entrevista para The Guardian en la que ha afirmado que muchas de sus escenas han sido con Nick Offerman (al que siempre recordaremos como el icónico Ron Swanson de Parks and Recreations). Bartlett sólo quería mostrar su admiración por Offerman y constatar lo “fabuloso” que ha sido poder trabajar con él, pero al hacerlo ha chafado la aparición sorpresa de éste. Ahora la pregunta es, ¿a quién interpretará el actor?

La respuesta no es sencilla, pues a decir verdad, el personaje de Bartlett en la serie es Frank y éste ni siquiera estaba vivo en los videojuegos. En el primer The Last of Us sólo conocíamos de su existencia a través del huraño y extravagante Bill, con quien mantenía una curiosa relación a través de mensajes y grafitis. Offerman sería un gran Bill y es lógico pensar en dicho personaje tras las declaraciones de Bartlett, pero el papel de Bill ya está adjudicado a Con O’Neill. ¿Entonces? Parece uno de los puntos en los que la serie ampliará la historia del juego, así que sólo queda esperar. Quizás sea un tercer personaje relacionado con Bill y Frank.

Alas… my time in Canada has come to an end. To the best tv crew in the world, thank you for your incredible work, your passion, and for making me feel so welcome! I will miss you terribly! Excited to return to Naughty Dog (and some warmer weather!) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) November 7, 2021

HALAGOS PARA LA SERIE Y SU GUIÓN

Sobre la serie (estos días de rodaje en Canadá, como podéis ver en las fotos), Murray Bartlett también se ha pronunciado en The Guardian y de nuevo lo ha hecho para deshacerse en halagos. “Los guiones que han escrito (Neil Druckmann —co-director de Naughty Dog— y Craig Mazin —Chernobyl—) me volaron la cabeza. Será una serie épica, pero al mismo tiempo maravillosamente humana e intimista”. Desde luego, con palabras así no podemos tener más ganas de que termine la producción y HBO confirme su fecha de estreno, pues aún desconocemos si los chasqueadores llegarán a nuestras pantallas a finales de 2022 o en pleno 2023.

