Biden no enviará funcionarios a Olímpicos de Invierno: presiona a China con DDHH

Washington, 6 de diciembre (EFE).- Estados Unidos confirmó este lunes que no enviará ningún representante diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, como protesta por los abusos de los derechos humanos en el gigante asiático, aunque los atletas estadounidenses sí participarán en la cita.

“El Gobierno (del Presidente estadounidense Joe) Biden no enviará ninguna representación diplomática ni oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022″, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki , en su rueda de prensa diaria.

Psaki atribuyó la decisión al “genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en (la región noroccidental china de) Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos” en China.

