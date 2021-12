De Wanda Vision a Las Cosas Por Limpiar: Expertos eligen las series del 2021

De acuerdo con la revista Esquire, la serie de Disney +, Wanda Vision encabeza la lista de las mejores series del año 2021. Entre otras producciones se encuentran Las cosas por limpiar de Netflix, Ted Lasso de Amazon Prime y muchas otras series.

Por Susana Zepeda

Ciudad de México, 6 de diciembre (Vanguardia).- Sí, estamos a punto de concluir el 2021, con todo lo que esto implica. En cuanto a la oferta de programas televisivos este año tuvimos una oferta enorme, con lo que mes a mes nos ofrecen plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Hulu, Amazon y HBO, hacer una clasificación de los mejores diez no es una tarea sencilla, pero la revista Esquire se dio a la tarea y este es el resultado, del 10 al 1.

10.- LAS COSAS POR LIMPIAR

Como cualquier otra serie que se estrenó a principios de este otoño, ésta al principio fue engullida por el éxito de El Juego del Calamar. Esta miniserie está protagonizada por Margaret Qualley en el papel de una superviviente de abusos domésticos que lucha por escapar de su relación y crear una existencia habitable para ella y su hija. Ninguna serie de los últimos tiempos ha arrojado una luz tan reflexiva sobre cuestiones socioeconómicas como éstas y las barreras de acceso que afectan a millones de personas en su intento de mejorar sus vidas.

9.- WHAT WE DO IN YHE SHADOWS

What We Do in the Shadows es una de esas series que todos deberían ver. No tiene a una protagonista como Kate Winslet, ni cuenta con asesinatos horripilantes, ni con una secta, pero a lo largo de tres temporadas, sería difícil encontrar una serie con más corazón, química y una escritura más aguda. Tiene también, risas, muchas risas. WWDITS te hará desear que tú también compartas un hogar en Nueva York con un grupo disfuncional de vampiros centenarios.

8.- TED LASSO

Esta serie es una fuente de optimismo, tan necesario en estos días. Y gracias a esto, al ensamble que integran su elenco y a su buen guion consiguió un Emmy por segundo año y es la comedia más nominada de estos premios. Si la primera temporada trataba de introducirnos en el eterno optimismo, la segunda meditaba sobre lo profunda que es esa actitud. Al adentrarse en temas como la salud mental y la masculinidad tóxica, Ted Lasso es una mirada valiente a lo que se necesita para ser positivo en nuestro mundo siempre preocupado. A veces, lo único que hay que hacer es creer.

7.- A PEDIR DE BOCA: CÓMO LA COCINA AFRICANA TRANSFORMÓ EU

La docuserie de cuatro partes de Netflix es uno de los mejores contenidos gastronómicos -y de televisión en general- que ha salido en años. El guionista y presentador Stephen Satterfield sigue el ritmo de la serie a la perfección mientras traza el linaje de la gastronomía americana desde África Occidental hasta los Estados Unidos. De manera crítica, permite que las personas que saben más que él cuenten sus propias historias, añadiendo nuevos e importantes ángulos a nuestra historia compartida, todo ello a través de la lente de la comida.

6.- LA DIRECTORA

Sandra Oh ha llegado para ponerlo todo patas arriba. Todos los episodios de #LaDirectora llegan el 20 de agosto de la mano de David Benioff y D.B. Weiss. pic.twitter.com/STzJfwMCxZ — Netflix España (@NetflixES) July 31, 2021

La Directora es una destacada comedia de tamaño reducido en Netflix protagonizada por Sandra Oh en el papel de la primera mujer directora de un departamento de inglés en una “Ivy de bajo nivel”. La serie, oscura y mordaz, se centra en la irreverencia de los administradores universitarios, divorciados del mundo de sus estudiantes. Pero no deja a sus estudiantes sin un poco de sarcasmo sobre una generación más influenciada por una publicación en las redes sociales que por la acción real (o los hechos).

5.- THE WHITE LOTUS

Mike White, lo volvió a hacer. Con su última creación, el director de la serie ha realizado la crítica más divertida y mordaz del año sobre la riqueza y los privilegios, y amigos míos… provoca escozor. Protagonizada por Connie Britton, Steve Zahn, Natasha Rothwell y Jennifer Coolidge entre otros, la miniserie de verano de HBO está tan bien elaborada que resulta increíblemente irritante. Sin embargo, ese es el punto. Un poco de irreverencia. Y un poco de asesinato. Vaya, perdón, ¿asesinato? ¿Aún estamos hablando de una sátira? La serie, que se desarrolla durante una semana en un complejo turístico de Hawai, se centra tanto en el “woke” como en la clase alta, y tiene un final inestable e injusto que, irónicamente, tiene más sentido que si se hubiera hecho justicia.

4.- WE’RE HERE

Cuando el reboot de Queer Eye se estrenó hace unos años, la serie fue adorada por la crítica y los espectadores por igual, vendiendo las ideas de aceptación, amor propio y un buen tinte francés. Tal vez no sea justo comparar Queer Eye y We’re Here, pero eso es lo de menos. Lo que hace la primera es hacer que los que no son LGBTQIA se sientan cómodos con el mundo LGBTQIA. Lo que We’re Here ha hecho, brillantemente, en su segunda temporada es hacer que su audiencia mire con seriedad un rincón del mundo que no conocen. Los pone en él. Presentada por tres drag queens, la docuserie de HBO sigue a tres sujetos en cada episodio mientras prueban el drag, a menudo por primera vez. Les permite, a ellos y a los espectadores, ver una colorida perspectiva de la comunidad que rara vez recibe atención.

3.- EL JUEGO DEL CALAMAR

Es el drama coreano que rompió Netflix. Siguiendo a un joven que entra en una competencia al estilo battle royale por 45 mil 600 millones de dólares, el título se ha convertido en uno de los mayores espectáculos del otoño. En realidad, de todos los tiempos. La demencial premisa, el horroroso gore, la naturaleza humana en el centro de la locura… Todo ello contribuye a hacer de El Juego del Calamar un espectáculo inolvidable. También marca un momento increíble para la cultura pop estadounidense, ya que podría decirse que es el momento en el que la cultura pop coreana y su poder impregnaron el espacio televisivo de Estados Unidos de forma tan completa.

2.- MARE OF EASTTOWN

HBO la estrenó a mediados de abril y Mare of Easttown nos dio el genuino acento de Pensilvania que no sabíamos que necesitábamos. Kate Winslet lidera la serie como la férrea titular Mare y se centra en un pequeño pueblo que se enfrenta a un brutal asesinato. Eso sí, mientras el personaje de Winslet lidia con eso, también hace lo posible por mantener su propia vida en orden. Es lo mejor que ha hecho la actriz en años. Hay algo en su enfoque de mujer común y corriente -su disposición a participar en la tristeza y el dolor de Mare- que hizo que la miniserie fuera absolutamente eléctrica.

1.- WANDA VISION

Esta serie resume el año que termina, sin duda. Siguiendo a Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus respectivos papeles de Wanda y Visión, lo que comenzó como la primera salida de Marvel para la televisión terminó siendo una hermosa meditación sobre el dolor y la tristeza. Además, un guiño a la historia de la televisión. Pero más allá de los halagos a nivel superficial (y de los merecidos elogios a la brillante Kathryn Hahn), Wanda Vision se lleva el primer puesto porque capturó una parte de nuestra humanidad que no hemos sido capaces de vocalizar del todo por nuestra cuenta mientras lidiamos con estos tiempos.

Tras los sucesos de Endgame, la Wanda de Olsen ofrece una mirada a una sociedad que se recupera del dolor masivo que supone que la vida tal y como la conocíamos se desbarate. Lo entendemos. Hemos perdido a seres queridos. Nos han empujado al trauma. Enterramos nuestra tristeza en la comodidad de la televisión y, a veces, nos distanciamos del mundo que habitamos habitualmente, simplemente para poder cuidar adecuadamente de nosotros mismos. En el futuro, Wanda Visión será un conducto hacia nuestra propia psique, y las perfectas interpretaciones de Bettany, Hahn y Olsen nos recordarán una época en la que era más cómodo mirar al televisor que a nuestras propias ventanas. Cuando la televisión tiene la capacidad de contar nuestras historias mejor de lo que sabemos, sabes que ha ocurrido algo conmovedoramente especial.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.