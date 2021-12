Disney da luz verde a la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmabrgo).- Disney ha dado luz verde al cineasta Destin Daniel para llevar a cabo la secuela de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y una serie exclusiva de Marvel para su plataforma, Disney +.

EXCLUSIVE: Disney has made it official that Destin Daniel Cretton is returning to write and direct the sequel to #ShangChi | https://t.co/Wn9wszYx3O pic.twitter.com/4rsek5ulGz

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 6, 2021