Adán Augusto entrega el Plan B de la Reforma Electoral en San Lázaro; no da detalles

El Presidente López Obrador adelantó que mañana el Secretario explicará en su conferencia matutina diaria en qué consiste el Plan B.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobiernación (Segob), entregó en la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con los medios de información, afuera del inmueble, el Secretario se negó a abundar en el contenido del Plan B porque los legisladores aún no conocen los puntos que aborda el paquete, según dijo.

El funcionario detalló, antes de reunirse con la bancada de Morena y sus aliados, que la iniciativa fue redactada por un grupo de trabajo, integrado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal y abogados de la Segob y de la Secretaría de Hacienda.

🔴 Sigue en vivo la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. 🗓️ Hoy

🕚 11:00 horas

💻📱 A través de nuestras redes sociales pic.twitter.com/2JvPS3WafQ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 6, 2022

López Hernández entró a San Lázaro acompañado del Diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Diputado morenista Mario Rafael Llergo.

El Presidente López Obrador adelantó este día que mañana López Hernández explicará en su conferencia matutina diaria en qué consiste el Plan B.

“Mañana va a estar aquí el Secretario de Gobernación, va a explicar en qué consiste la iniciativa de reforma que estamos presentando. […] Muchos, si se enteraran de qué se trata, la mayoría votaría por que se reforme”, dijo el Presidente.

EL PLAN B ELECTORAL

Adriana Báez, integrante de Buró Parlamentario, explicó que dentro de las modificaciones que se podrían hacer con la reforma legal se prevé la implementación del voto electrónico, las acciones afirmativas, la modificación de la estructura del INE; así como sus facultades y atribuciones en normas procesales y asuntos de fiscalización para así, evitar “sanciones excesivas”.

“A partir de estas reformas secundarias lo que puede llegar a ocurrir es limitar las funciones administrativas del INE, controlar su servicio profesional electoral. En abril de 2023 habrá una renovación de cuatro consejeros electorales, por lo que tendremos una poca resistencia de las consejerías electorales de los nuevos integrantes del instituto, en dado caso de que el oficialismo decida cooptar estos cuatro nombramientos”, comentó el analista político Jorge Aljovín.

Pero quedaría fuera la reducción del número de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral y tampoco se podría establecer su elección a través de voto popular ni el recorte del financiamiento público a partidos políticos.

“La oposición no puede bloquear el plan B porque Morena tiene la mayoría y cualquier propuesta que manden por ley secundaria se aprobará. Si hay algo que contravenga la Constitución, seguramente se apelará al recurso de inconstitucionalidad para detenerlo, pero no veo muchas posibilidades de grandes cambios como lo tenía contemplado el Presidente”, expuso Báez.

Aljovín dijo a su vez que “el triunfo para la oposición es que con reformas secundarias ya no se podrá modificar el número de integrantes de las cámaras del Congreso, ya no se le podrá reducir el financiamiento a los partidos políticos y tampoco se podrá modificar el método de elección de consejeros. Pero donde el oficialismo puede contraatacar es a través de minar las facultades del INE e inhabilitar a los Oples, que seguirán existiendo, pero congelados. No es un capítulo acabado, es el as bajo la manga que tiene el oficialismo y que la oposición tendrá que neutralizar a través de mecanismos jurisdiccionales y por lo tanto será una guerra de largo aliento”.