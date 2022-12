Comisiones de Diputados avalan con cambios vacaciones dignas; no serán continuas

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Con mayoría de votos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma sobre “vacaciones dignas” con la que se otorgarán 12 días de vacaciones desde el primer año laboral de los trabajadores, sin embargo, ésta fue modificada, por lo cual se deberán tomar los descansos vacacionales de manera diferida.

La discusión se cerró con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

La propuesta aprobada plantea cambios al Artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que, por lo menos seis de los 12 días de vacaciones a los que tendrán derecho los trabajadores con más de un año de servicio deberán ser continuos, en tanto que el resto podrán ser pactados con sus patrones.

En ese sentido, la Diputada de Morena, Susana Prieto, fue la principal opositora de la modificación al recalcar que no se está garantizando el derecho a 12 días de vacaciones continuas.

“Estoy en contra de modificar la minuta que llegó del Senado, la propuesta original es dar 12 días de vacaciones de forma continua, y esta modificación no beneficia a los trabajadores, no debe cambiarse la esencia porque si se permite ‘negociar’ con el patrón, sabemos que los trabajadores no tienen ni vela en el entierro, jamás los dejan tomar una decisión de cuándo será cuando van a tomar sus vacaciones, además legitima el hecho de que le patrón los obligue a tomar vacaciones en otro tiempo o de manera discontinua”, consideró la legisladora morenista.