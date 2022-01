Reino Unido da prioridad a clases presenciales pese a brote de contagios por Ómicron

Londres, 7 ene (EFE).- El Gobierno británico encaró esta semana la vuelta a los colegios tras el descanso navideño con la introducción en Inglaterra del uso de mascarillas a los alumnos de secundaria y dando prioridad a las clases presenciales y acceso online a aquellos alumnos confinados por la COVID-19.

En un momento en que los contagios diarios no parecen bajar de 200 mil en el conjunto del país, el Reino Unido prevé que en las próximas semanas se produzca un significativo repunte en el número de bajas de sus docentes por culpa de la variante Ómicron, según alertan desde el Ministerio de Educación.

En Inglaterra la gran mayoría de escuelas abrieron sus puertas el pasado día 4, mientras que en Escocia los alumnos regresaron entre los días 5 y 6, y en Gales, por ejemplo, reanudarán la actividad el próximo lunes para así disponer de más tiempo para acondicionar los centros ante la previsible avalancha de contagios.

Los colegios y universidades seguirán aplicando medidas de seguridad temporales y “proporcionadas a fin de reducir la transmisión del virus, como aumentar la ventilación y la higiene, y con el uso de mascarillas en el caso de los alumnos de secundaria y personal de los centros”, agregó la fuente.

El Ministro británico de Educación, Nadhim Zahawi, recordó esta semana en el Parlamento que a finales del pasado trimestre las escuelas nacionales afrontaron un 8 por ciento de bajas de su personal y anticipó que “es probable que esto vaya a aumentar con los casos crecientes en los colegios y la vuelta de los más jóvenes a las aulas”.

Desde el Gobierno se ha pedido en algunos casos a profesores jubilados y exdocentes que regresen de manera voluntaria a las aulas para cubrir bajas de compañeros enfermos.

Thank you to schools and colleges, their teachers and support staff across the country for helping millions of young people return to the classroom this week.

A pleasure visiting @HammersmithAcad today for their first full day back at school.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ud5QhX1e6S

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) January 6, 2022