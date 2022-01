El telescopio espacial James Webb viaja a toda velocidad por el cosmos en nuevo VIDEO

Ciudad de México, 7 de enero (RT).- El Observatorio de la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido) captó este miércoles el telescopio James Webb viajando a toda velocidad por el espacio, y el video ha sido publicado en su canal de YouTube.

Posteriormente, el observatorio británico indicó que el brillo intermitente que se puede apreciar fácilmente en las imágenes probablemente tenga su origen en los reflejos del enorme parasol desplegado por el telescopio espacial.

@NASAWebb speeding through the skies last night.#JWST pic.twitter.com/hjCet0sCpB

— University of Hertfordshire Observatory (@BayfordburyObs) January 6, 2022