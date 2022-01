OMS critica inoculación de cuarta dosis y pide “acabar la desigualdad del año pasado”

Madrid, 7 de enero (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticado a los países que están procediendo a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 y ha pedido “acabar con la desigualdad del año pasado”.

“Refuerzo tras refuerzo, estos pocos países no le pondrán fin a la pandemia mientras haya millones de personas sin inmunizar en el resto del mundo”, ha recordado el director general de la OMS. “Debemos encontrar otra forma de proceder a corto plazo, compartiendo las vacunas que se producen, aunque este no fue el caso de 2021”, ha lamentado.

"Booster after booster in a small number of countries will not end a pandemic while billions remain completely unprotected.

But we can and must turn it around. In the short-term we can end the acute stage of this pandemic while preparing now for future ones."-@DrTedros

