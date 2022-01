Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en la próxima cinta de Luca Guadagnino

La actriz Rooney Mara dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película autobiográfica del director Luca Guadagnino; Timothée Chalamet también participará en la cinta.

Madrid, 7 de enero (EFE).- El director italiano Luca Guadagnino (Call me by your name, 2017) prepara para Apple Studios una película autobiográfica sobre Audrey Hepburn que protagonizará Rooney Mara, según ha confirmado la revista especializada estadounidense Variety.

Mara, nominada al Oscar en dos ocasiones por la saga Millenium en 2011 y por Carol (2015) de Todd Haynes, será también productora del filme y el guión, del que se desconocen detalles por el momento, corre a cargo de Michael Mitnick.

Hepburn es una de las actrices más celebradas de la historia de Hollywood, protagonista de clásicos como Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes, 1961), Charade (Charada, 1963), Roman Holiday (Vacaciones en Roma, 1953) o Sabrina (1954).

A lo largo de cuatro décadas conquistó todos los grandes premios, el Emmy, el Oscar, el Tony y hasta un Grammy, fue un icono de moda cuya vigencia pervive y también se volcó en trabajos humanitarios, colaborando con UNICEF.

Guadagnino tiene sobre la mesa otros proyectos como una miniserie sobre Brideshead Revisited (Retorno a Brideshead) o la película Bones & all en la que dirigirá de nuevo a Timothée Chalamet, protagonista de Call me by your name.