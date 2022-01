Francia asegura que Djokovic sí podrá participar en Roland Garros sin estar vacunado

París, 7 de enero (EFE).- El tenista Novak Djokovic podrá participar en el torneo de Roland Garros, programado entre finales de mayo y principios de junio en París, porque en las competiciones internacionales Francia no va a imponer el certificado de vacunación, que sí va a ser obligatorio para las nacionales.

La ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, fue muy clara este viernes al señalar que Djokovic “podrá participar en la competición porque el protocolo, la burbuja sanitaria de estos grandes acontecimientos deportivos, lo permitirá”.

En una entrevista a la emisora France Info, Maracineanu insistió en que “en Francia no tenemos la misma reglamentación que en Australia para entrar en el país” y eso es así “para los deportistas como para los demás”.

Para llegar a Francia desde otro país europeo hace falta un certificado sanitario que pruebe tener la pauta completa de vacunación, haber superado la COVID hace menos de seis meses o disponer de un test negativo.

La ministra destacó que con un nuevo proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento francés, y que debería estar adoptado hacia mediados de mes, habrá que presentar un certificado de vacunación para acceder a cualquier instalación deportiva.

Hasta ahora basta con un certificado sanitario, es decir que un test negativo reciente es suficiente.

Esa obligación de la vacunación se impondrá al público, pero también a los deportistas siempre que se entrenen en Francia y que estén domiciliados en Francia o participen en competiciones nacionales francesas, tengan la nacionalidad que tengan.

