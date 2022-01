Usuarios del aeropuerto de la CdMx sufren cancelaciones y retrasos en sus vuelos

Ciudad de México, 7 de enero (AP).— Las cancelaciones y demoras en los vuelos a lo largo y ancho del planeta por el aumento de contagios por COVID-19 llegaron también a México y en el aeropuerto de la capital las largas filas se multiplicaban con pasajeros que esperaban noticias que no siempre llegaban.

Algunos de ellos, como un grupo de 60 trabajadores que iban a Canadá o los integrantes de un equipo de futbol, esperaban el viernes por la mañana con paciencia a que les informaran cuándo saldrían sus vuelos demorados desde hacía horas pero sin información clara de cuándo despegarían. Además, los trámites para documentar equipaje o los filtros de seguridad estaban mucho más lentos de lo habitual.

Algunas aerolíneas como Volaris o Viva Aerobús informaban en sus redes sociales de retrasos o cancelaciones debido al mal tiempo en concreto en Tijuana, en la frontera con California.

Aeroméxico no había ofrecido información pública durante la mañana del viernes.

Según José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en los primeros seis días del año se han cancelado al menos 22 vuelos por personal infectado por el coronavirus pero alertó que se trata de un “efecto dominó porque por cada piloto positivo se aíslan a todos los tripulantes con los que tuvo contacto”.

De los mil 900 asociados que tiene este colectivo, se han detectado 71 contagiados en menos de una semana. Otro sindicato, el de sobrecargos, indicó en un comunicado del jueves que 140 de sus afiliados no pueden volar por el mimo motivo y que 65 más estaban suspendidos por falta de documentos vigentes, lo que supone una afectación al 10 por ciento de la plantilla.

Ambas organizaciones sindicales incluyen, fundamentalmente a trabajadores de Aeroméxico y sus compañías asociadas.

Según los datos del servicio de rastreo de vuelos FlightAware, Aeroméxico -la principal aerolínea de México- tuvo más de un centenar de vuelos cancelados entre el jueves y el viernes por la mañana (el 14 por ciento de los del jueves y el 18 por ciento del viernes hasta el mediodía).

Volaris tenía el viernes a mediodía demorados más de un centenar (el 19 por ciento) y nueve cancelados (el uno por ciento).

FlightAware no indica los motivos de las miles de cancelaciones y demoras que está habiendo estos días en todo el mundo y que, además de por contagios, pueden deberse, entre otras causas, al mal tiempo o a problemas en el tráfico aéreo. No obstante, el aumento exponencial de las infecciones por ómicron ha afectado a muchos de ellos.

Our flight to Paris from #cdmx has been canceled 3 times! We are stuck in the airport since yesterday night (for 15 hours) and they still don’t have any solution. We are lying on the floor we didn’t get any hotel to get some rest .. no food, NOTHING! #aeromexico @CiroGomezLeyva1 pic.twitter.com/FPYdboL4LF

— Genuyt Theo (@TheoGenuyt) January 7, 2022