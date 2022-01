“Lo recuerdo todo”: Christian Eriksen revive el momento de su colapso en la Eurocopa

El exjugador Christian Eriksen recordó, para un programa Danés, el escalofriante momento en el que se desplomó en pleno partido de la Eurocopa pasada, describiendo todo lo que sintió y escuchó mientras trataban de mantenerlo con vida.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 7 de enero (LaOpinión).- La Eurocopa 2020 quedará para el recuerdo por uno de los momentos con mayor tensión del torneo. El futbolista danés Christian Eriksen cayó directamente al suelo por un paro cardíaco. El incidente ocurrió en pleno partido contra la selección de Finlandia y dejó espeluznantes imágenes en la memoria de los espectadores.

“Mi primer pensamiento es que me había roto la espalda. ¿Puedo mover mis piernas? Puedo mover los dedos de los pies, pequeñas cosas como esa. Lo recuerdo todo, excepto aquellos minutos en los que estaba en el cielo“, reveló Christian Eriksen en una entrevista para la televisión danesa.

A pesar de que el futbolista tiene entre sus planes estar presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo cierto es que desde aquel partido sus esperanzas de seguir en el fútbol profesional se redujeron.

El exjugador del Inter de Milán relató los instantes previos a su problema cardíaco. Eriksen reconoció que perdió el conocimiento de la nada y en su memoria solo hay algunas voces de aquel terrible episodio.

“Me sentí genial, no había indicios de nada. Me sentí normal, así que no lo vi venir en absoluto. Recuerdo el saque de banda de Maehle. Me golpeó la pelota en el pecho y la devolví usando la espinilla. Sentí un pequeño calambre en la pantorrilla y luego me desmayé“, afirmó para la televisión pública danesa DR.

La asistencia médica fue bastante oportuna, de hecho, muchos de los doctores fueron reconocidos por su labor ante la tensa escena y por haberle salvado la vida al talentoso futbolista que supo jugar en grandes equipos como Ajax de Ámsterdam y Tottenham.

“Luché por respirar, luego escuché voces débiles y médicos hablando (…) Me desperté de la reanimación cardiopulmonar y fue como despertar de un sueño. Yo estaba lejos, no recuerdo nada. Luché por respirar cuando me recuperé y, lentamente, vi a los médicos a mi alrededor y escuché voces“, contó Eriksen.

