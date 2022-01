Cofepris autoriza Molnupiravir, la primera píldora para tratar la COVID en México

El tratamiento oral contra la COVID-19, producido por la farmacéutica Merck, puede ser utilizado por pacientes que tengan un cuadro leve o moderado de la enfermedad.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de una pastilla antiCOVID llamada molnupiravir, producida por la farmacéutica estadounidense Merck, convirtiendo a México en uno de los primeros países en aprobarla.

El fármaco puede ser utilizado para atender pacientes con COVID-19 leve o moderado, y con alto riesgo de complicaciones, por lo cual requiere una prescripción médica y no estará disponible para venta general al público.

Cofepris autoriza tratamiento oral💊 denominado molnupiravir para #COVID19 en uso de emergencia controlada. Recuerda 👉 no sustituye la aplicación de vacunas contra SARS-CoV-2 ni debe ser utilizado sin indicación médica. 👇https://t.co/ANAM1fF0hq pic.twitter.com/OfCZN78gGC — COFEPRIS (@COFEPRIS) January 8, 2022

El titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, resaltó que la autorización del medicamento se hizo en tiempo récord. “Esta aprobación se emite en tiempo récord, ya que las agencias de regulación sanitaria en el mundo contamos con evidencia científica que nos permite evaluar esta opción terapéutica oral como segura y eficaz, que permitirá reducir las hospitalizaciones por COVID-19”, indicó.

El organismo sanitario indicó que el medicamento cumplió con los requisitos necesarios para garantizar su calidad, seguridad y eficacia. El tratamiento se puede utilizar en adultos que han dado positivo a una prueba de COVID-19 y no necesitan oxígeno suplementario, además de quienes tengan al menos un factor de riesgo de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad incluyendo hospitalización o la muerte; además de para quienes opciones alternas de tratamiento contra la COVID-19 autorizadas no son accesibles o no son adecuadas para el paciente.

Su uso, según un comunicado de la Cofepris, es por vía oral durante un lapso de cinco días, y no sustituye las vacunas autorizadas contra la COVID-19.

La píldora ya fue aprobada para su uso en Estados Unidos y Japón, mientras que en Canadá, Australia y Suiza todavía se encuentra en proceso de análisis para su autorización.