Biden condecora a 14 personas por “proteger el Capitolio” durante ataque de 2021

Madrid, 6 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho entrega este viernes de la Medalla Presidencial Ciudadana a catorce personas por “proteger el Capitolio” en una ceremonia celebrada con motivo del segundo aniversario del asalto al Congreso, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.

Entre los condecorados se encuentran tanto miembros de las fuerzas armadas que se encontraban aquel día trabajando como miembros del Gobierno a nivel local y estatal, según ha indicado la Casa Blanca en un comunicado. Algunos de ellos resultaron heridos durante el asalto perpetrado por seguidores del expresidente Donald Trump.

This group of Americans embodies the best of us – their heroism before, during, and after January 6th, 2021 gave us hope amid an assault on our democracy.

For that I'll always be thankful. pic.twitter.com/XFl6ef5vSw

— President Biden (@POTUS) January 7, 2023