“No podíamos respirar bien”: Así se vivió el choque en el Metro de CdMx (FOTOGALERÍA)

Ciudad de México, 7 de enero (AP).- Al menos una persona fallecida y 57 heridos –26 de ellos ya dados de alta– dejó el choque de dos trenes del Metro de la capital mexicana, informó estar tarde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al externar que se hará justicia y se llegara a las últimas consecuencias sobre el accidente.

Sobre la persona fallecida, se informó que es una mujer de nombre Yaretzi.

La mandataria capitalina dijo ante la prensa que a las 9:16 horas de la mañana se registró “un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque”, pero no precisó qué originó el accidente entre las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del Metro.

Sheinbaum informó que en el hecho murió una mujer y 57 personas resultaron heridas, algunas con lesiones leves, y fueron trasladadas a siete hospitales de la ciudad. Otras cuatro personas quedaron atrapadas en los trenes y posteriormente fueron rescatadas, según la Jefa de Gobierno capitalina. Entre los que quedaron atrapados está el conductor de uno de los trenes que está condición grave.

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo no más cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes.