Metro alista retiro de trenes en tramo del choque; RTP ofrece servicio provisional

Al menos una persona fallecida y 57 heridos dejó el choque de dos trenes del metro de la capital mexicana, anunciaron el sábado las autoridades. Hasta ahora, 26 personas han sido dadas de alta y tres más serán intervenidas.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó este sábado por la tarde que su personal ya labora para la reactivación del servicio de la Línea 3 en el tramo afectado por el choque de dos trenes entre las estaciones Potrero y La Raza.

“Alrededor de las 17:00 horas concluyeron las labores del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este momento ya labora personal de instalaciones fijas y material rodante del Metro para la reactivación del servicio de la Línea 3″, expresó Guillermo Calderón, director del Metro, en sus redes sociales.

El servicio de la Línea 3 se ofrece de Universidad a Tlatelolco, en tanto la Red de Movilidad Integrada apoya con diferentes servicios.

Seguiremos informando. — Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) January 8, 2023

“El servicio de la Línea 3 se ofrece de Universidad a Tlatelolco, en tanto la Red de Movilidad Integrada apoya con diferentes servicios. Seguiremos informando”, agregó Calderón.

Más temprano, el STC había indicado que la reanudación del servicio dependía de que finalizaran los peritajes: “El Metro informa que luego del incidente registrado esta mañana en la interestación Potrero-La Raza de la Línea 3, continúa el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y una vez que éste concluya se dará inicio a las maniobras para el retiro de los trenes y el restablecimiento del servicio”, indicó el STC en un comunicado.

“En el área también trabaja personal de investigación de incidentes relevantes del organismo y el seguro contratado por el Metro. En tanto, el ingeniero Guillermo Calderón dio la instrucción de iniciar las labores para la reapertura inmediatamente se inicien las labores para el reinicio de operación, las cuales implican también la verificación de los equipos de vía y de señalización”, añadió en su momento la dependencia.

Coordino las maniobras para la reapertura de la Línea 3, una vez que concluya el peritaje. Ingenieros y Técnicos del Metro trabajarán de forma ininterrumpida para realizarlo de forma segura y lo más pronto posible. Seguiremos informando. pic.twitter.com/MTAxoLICZL — Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) January 7, 2023

Por último, el STC indicó que ingenieros y técnicos del Metro de las áreas de material rodante y vías estarán a cargo de la inspección y las pruebas para la reapertura, en seguimiento de los protocolos correspondientes, cuando esto ocurra.

ACCIDENTE EN LÍNEA 3 DEJA 1 MUERTO Y 57 HERIDOS

Al menos una persona fallecida y 57 heridos dejó el choque de dos trenes del metro de la capital mexicana, anunciaron el sábado las autoridades. Hasta ahora, 26 personas han sido dadas de alta y tres más serán intervenidas: una en el codo, otra en la cadera y una más por tibia y peroné.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo a la prensa que a las 9:16 horas del sábado se registró “un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque”, pero no precisó qué originó el accidente entre las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del Metro. Dejó las investigaciones en manos de la Fiscalía de la CdMx.

Sheinbaum informó que en el hecho murió una mujer y 57 personas resultaron heridas, algunas con lesiones leves, y fueron trasladadas a siete hospitales de la ciudad. Otras cuatro personas quedaron atrapadas en los trenes y posteriormente fueron rescatadas, según la alcaldesa. Entre los que quedaron atrapados está el conductor de uno de los trenes que está condición grave.

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo no más cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes.

El electricista indicó que quedó en el suelo del vagón junto a varios pasajeros que entre gritos y llantos pedían ayuda. “Se le fue la luz al metro y empezó a salir mucho humo que nos estaba como asfixiando, no podíamos respirar bien”, comentó Montiel, y agregó que todos los ocupantes del vagón debieron esperar cerca de treinta minutos hasta que llegaron los paramédicos para auxiliarlos y sacarlos del vagón. Montiel sufrió lesiones en el brazo y la pierna izquierda.

Al lamentar el accidente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en su cuenta de Twitter que funcionarios públicos de la Ciudad de México están atendiendo el percance y que cuentan con el apoyo del gobierno federal.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS?

Ante el corte en la Línea 3, que corre de Indios Verdes, en el norte de la capital, a Ciudad Universitaria, en el sur, las autoridades adaptaron otras líneas de transporte público para apoyar en los traslados a las personas que transitan este trayecto.

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, conocida como RTP, brinda su servicio de apoyo sin costo, en los siguientes circuitos de Indios Verdes a Tlatelolco y de Indios Verdes a Hidalgo, mientras se resuelve el corte en el Metro.

👀Tómalo en consideración si requieres trasladarte desde el norte de la #CDMX (Indios Verdes). La @RTP_CiudadDeMex está brindando el servicio de apoyo sin costo, en los siguientes circuitos: 🚌Indios Verdes a Tlatelolco

🚌Indios Verdes a Hidalgo pic.twitter.com/hJtXOrzq9W — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 7, 2023

Además, el Servicio de Transportes Eléctricos, a través del Trolebús, implementó la ruta Dr. Pascua-La Raza-Indios Verdes (frente a la estación de Cablebús L1) circulando por las avenidas Montevideo e Insurgentes Norte.

#MovilidadCDMX Los trolebuses de @STECDMX también modifican su servicio para apoyar a la L3 del @MetroCDMX. El recorrido de la terminal Dr. Pascua a la Central del Norte, se extenderá a Indios Verdes frente a la estación de @MICablebusCDMX L1. pic.twitter.com/bs03LbDOFT — Andrés Lajous (@andreslajous) January 7, 2023

Por su parte, el Metrobús recordó que tiene una Línea paralela a la Línea 3, en en tramo de Indios Verdes a La Raza. El Metro ofrece servicio de Tlatelolco a Universidad.

#AvisoMetro Conoce la ruta que ofrece @MetrobusCDMX paralela a la Línea 3, en tramo de Indios Verdes a La Raza. La @LaSEMOVI coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex y @STECDMX en tramo de Indios Verdes a Hidalgo. El Metro ofrece servicio de Tlatelolco a Universidad pic.twitter.com/1HnkbzlP8p — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 7, 2023

A su vez el Mexibús –servicio de transporte del Estado de México que opera en la frontera con la Ciudad de México– informó que sus unidades de la Línea 4, que van de la Terminal UMB/Tecámac a Indios Verdes, extiende este día su servicio de Indios Verdes hasta Buenavista en apoyo a la Línea del Metro.