Contención migratoria militarizada

Uno de los dramas humanos más dolorosos que se repitieron a lo largo de 2023 en México, fue el flujo constante de población migrante saliendo de regiones del país, de Centroamérica, Sudamérica y otras partes del mundo en su esfuerzo por cruzar el territorio mexicano para llegar la frontera con Estados Unidos e internarse ilegalmente o solicitar asilo. Todo con el propósito de encontrar, en el país del norte, una vida mejor que la que les ofrecen en sus lugares de nacimiento y residencia.

El 2023 fue un año terrible para la población migrante que en su empeño por llegar al norte, invierte sus ahorros o se endeuda para viajar, lleva a cabo largas y peligrosas caminatas, a veces desde el sur del Continente, y terminan padeciendo en México la hostilidad de una parte de la población, y políticas migratorias que no solo los criminalizan y persiguen, sino que también los ponen en riesgo como lamentablemente ocurrió el 28 de marzo de año pasado cuando un grupo de 39 personas migrantes perdieron la vida en un incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez; 28 más fueron hospitalizadas.

A estas muertes hay que sumar 60 muertes de inmigrantes que lamentablemente fallecieron en su intento de cruzar la frontera y cuyos cuerpos fueron recuperados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el río Bravo, la sierra, el desierto o al caer de algún tren, según informó la dependencia en un comunicado del 1 de enero.

Todos los indicadores confirman que en 2023 creció el flujo de población por el territorio mexicano. El año pasado se batieron varios récords, entre ellos el de migrantes de detenidos por las autoridades mexicanas. Con datos hasta el último día de octubre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) había detenido a 413 mil 563 migrantes que no contaban con documentación, de los cuales deportó a 175 mil a sus países de origen.

Con estas cifras el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la administración federal que más migrantes ha detenido en un solo año. La cifra de detenciones de migrantes en 2023 supera en 31 por ciento a las que se llevaron a cabo en 2022 cuando se capturó a 314 mil migrantes.

Otro dato significativo que ofrecen las estadísticas es que se ha modificado la composición de la población migrante. La población centroamericana, especialmente hondureña y guatemalteca que imperaba en años anteriores, ahora ha sido superada por la población originaria de Venezuela y de Haití, que se explica por las crisis sociales y económicas de esos países.

De los más de 413 mil migrantes detenidos el año pasado (hasta octubre), 168,639 eran venezolanas. Manu Ureste, de Animal Político (22 diciembre 2023), recuerda que apenas en 2019 sólo 452 migrantes venezolanos fueron detenidos, hasta llegar a casi 170 mil este año, lo que da idea del crecimiento exponencial de los detenidos de este país sudamericano.

Un aspecto crítico de la contención migratoria llevada a cabo por el gobierno mexicano es que el año pasado se incrementó sustancialmente la detención de niños y adolescentes que intentaban cruzar el territorio nacional. Hasta noviembre de 2023, 105,100 menores de edad fueron detenidos en total por agentes del Instituto Nacional de Migración y por elementos de las fuerzas armadas (https://cutt.ly/2wGTWmsg).

El contexto de las detención de los migrantes ocurre en el marco de una política migratoria del gobierno mexicano completamente plegada a las necesidades del gobierno de Estados Unidos. A pesar de que al inicio de su administración el Presidente López Obrador ofreció un trato a los migrantes humanitario y empático, en la práctica México ha construido el muro que el expresidente Donald Trump amenazaba con construir en la frontera entre nuestro país y Estados Unidos. El muro contra los migrantes que existe en México no es de concreto o ladrillo, es un muro que imponen las fuerzas armadas mexicanas.

Esta es la otra característica del panorama migratoria del país en 2023: el incremento de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de contención migratoria, ya sea a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México o de la Guardia Nacional.

El Ejército mexicano ha detenido a 256 mil 325 migrantes, la Guardia Nacional a 60 mil 861 personas sin documentos, y la Marina capturó a 28 mil 668 migrantes. Para realizar las tareas de contención migratoria, la Guardia Nacional destina a 9 mil 445 elementos, la Sedena a 14 mil 013 soldados, y la Marina, a 23 mil 458, elementos (Animal Político, 22 diciembre 2023). Todas estas fuerzas han incrementado sustancialmente sus presencia frente a la población migrante a lo largo del sexenio.

Lo que se tiene, de este modo, es una política migratoria centrada en la “secutirización” del fenómeno y no una centrada en el respeto y los derechos de los migrantes, sostiene Luis Enrique González de FM4, asociación civil que alberga a migrantes en tránsito en Guadalajara.

Y nada de esto parece que cambiará para los migrantes este año, pues de la reunión de alto nivel sostenida el pasado 28 de diciembre entre el Presidente López Obrador y el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, únicamente se acordó continuar con la cooperación entre ambos gobiernos. Y hasta ahora, esa cooperación se ha traducido en una mayor detención, persecución y peligro para la población migrante. Mal augurio para la población migrante para 2024.

Pese a ello, el flujo migratorio por nuestro territorio no se detendrá, pues las causas que lo provocan en los países de origen, especialmente la pobreza y la violencia, no se han resuelto, por lo que las razones para seguir migrando persistirán.

De ello da cuenta la reciente caravana denominada “Éxodo de la pobreza” que partió del sur de Chiapas la última semana de diciembre de 2023. Los miles de migrantes recibieron el Año Nuevo en Chiapas esperando respuesta del Instituto Nacional de Migración para que les entregara documentos de regularización que les permita viajar hacia el norte de México.

Sobre este flujo imparable dijo Luis García Villagrán, del Centro de Derechos por la Dignificación Humana, que acompaña a la caravana migrante: “No los van a detener, así como no pueden detener que salgan de sus países huyendo del hambre y la violencia. No lo van a detener porque sus políticas no funcionan y la situación es cada vez peor en sus países”, en declaraciones para Chiapas Paralelo. Mientras no se resuelvan las causas de fondo, la migración proseguirá así como el derecho de cada personas a cruzar el país, pues ningún migrante es ilegal.

