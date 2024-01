“No estoy preparado”: Rafael Nadal se retira del Abierto de Australia por una lesión

MELBOURNE, 7 de enero (AP).— Rafael Nadal se retiró del Abierto de Australia por una lesión, tras disputar apenas un torneo en su regreso después de 12 meses sin jugar.

Nadal dijo estar preocupado por su cadera operada tras necesitar un receso médico en el tercer set de su derrota en cuartos de final del Internacional de Brisbane ante Jordan Thompson el viernes.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024