Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph se llevan los primeros Globos de Oro 2024

El primer premio de la noche fue para Da’Vine Joy Randolph a la mejor actriz de reparto por The Holdovers. A esto le siguió rápidamente una victoria para Robert Downey Jr., quien ganó su tercer Globo por su actuación de reparto en Oppenheimer.

Estados Unidos, 7 de enero (SinEmbargo).- Unos Globos de Oro renovados comenzaron con Taylor Swift en la casa, victorias para Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph y un monólogo del comediante Joy Koy.

Koy subió al escenario del Beverly Hilton International Ballroom en Beverly Hills, California, al comienzo de la 81ª edición de los Globos de Oro. El monólogo del filipino-estadounidense abordó algunos temas esperados: El medicamento para bajar de peso Ozempic, la habilidad de Meryl Streep para ganar premios y la larga duración de Oppenheimer. (“Necesitaba otra hora”, dijo).

Después de que un chiste que no dio risa, Koy, quien fue nombrado anfitrión ante el rechazo de algunos nombres más importantes, notó lo rápido que fue elegido para el trabajo.

“Oye, conseguí el trabajo hace 10 días. ¿Quieres un monólogo perfecto?”, dijo Koy. “Escribí algunos de estos [chistes] y son de los que te ríes”.

El primer premio de la noche fue para Da’Vine Joy Randolph a la mejor actriz de reparto por The Holdovers de Alexander Payne. Randolph se ha convertido en la favorita en la categoría por su interpretación de una mujer afligida en el drama de un internado ambientado en la década de 1970.

“Oh, Mary, has cambiado mi vida”, dijo Randolph sobre su personaje. “Me has hecho sentir vista de tantas maneras que nunca había imaginado”.

A esto le siguió rápidamente una victoria para Robert Downey Jr., quien ganó su tercer Globo por su actuación de reparto en Oppenheimer. Fue el primer enfrentamiento cara a cara entre la epopeya de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig. Se pensaba que la competencia más cercana de Downey era la Kenergy de Ryan Gosling.

“Periodistas de los Globos de Oro, gracias por cambiar y, por lo tanto, cambiar su nombre”, dijo Downey.

En las categorías de televisión, Ali Wong y Steven Yeun ganaron por sus actuaciones en Beef. Succession, la principal nominada en televisión, comenzó con una victoria para Matthew MacFadyen, quien dijo que adoraba “cada segundo interpretando a la extraña y maravillosa mancha de grasa humana que es Tom Wambsgans”.

Barbie de Gerwig, la película más taquillera del año con más de mil 400 millones de dólares en ventas de entradas, comenzó como la más nominada con nueve menciones, entre ellas mejor comedia o musical. Oppenheimer de Nolan le sigue de cerca con ocho nominaciones.