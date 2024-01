Globos de Oro 2024: Taylor Swift, Margot Robbie y más paralizan alfombra roja

Por Leanne Italie

Nueva York, 7 de enero (AP) — Taylor Swift sorprendió con un vestido verde ácido reluciente este domingo en la alfombra roja de los Globos de Oro, Sandra Hüller arrasó con otro vestido verde de diosa y Margot Robbie encarnó a Barbie con un modelo de Armani Privé rosado hecho a la medida en la primera gala de la temporada de premios.

Colman Domingo honró al hombre que retrata en Rustin, el activista Bayard Rustin, con un esmoquin de Nehru adornado con broches, mientras que Lily Gladstone, estrella de Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), y un nuevo rostro de las alfombras rojas, iba de blanco con una capa negra.

Uno de los más atrevidos de la moda, Timothée Chalamet, astro de Wonka, llevaba una chaqueta negra deslumbrante con pantalones de pitillo negros y una camisa del mismo color con algunos botones abiertos.

Robbie, la estrella y productora de la exitosa película Barbie, de las más nominadas de la noche, lució un vestido de Armani de lentejuelas rosa intenso con una boa de tul rosa. Su apariencia estaba inspirada en Barbie Superestrella de 1977.

Hüller, la estrella de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), eligió un color entre esmeralda y verde aqua para desfilar en la alfombra en Beverly Hills, California. Su corsé tenía tirantes finos combinados con una falda de suaves pliegues que remataba en una cauda.

El maestro de ceremonias Jo Koy, Christian Friedel, Matty Matheson, Daniel Pemberton y Justin Hartley llevaban sus esmoquines con grandes solapas. Colman Domingo tomó una dirección diferente con un look negro personalizado del nuevo director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams. Lo complementó con broches de perlas y joyería rojas, y un pendiente de una sola perla.

“Nehru fue en realidad, ya sabes, el primer primer ministro de la India, y era colega de Bayard Rustin, a quien represento esta noche como actor principal en una película. Todo cuenta la historia. Para mí, pensé, oh, Nehru. Representaba paz, fuerza y amor”, dijo Domingo a The Associated Press.