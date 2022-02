El sistema inmune neutraliza a Ómicron luego de exponerse 3 veces a la COVID: estudio

Madrid, 7 de febrero (Europa Press).- Científicos de la Ludwig-Maximilians-Universitaet de Múnich, la Helmholtz de Múnich y la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) han demostrado que el sistema inmunitario es capaz de neutralizar incluso a Ómicron tras un total de tres exposiciones a la proteína viral de la espiga.

En su trabajo, publicado en la revista científica Nature Medicine, estos investigadores alemanes han dado respuesta a la pregunta de cómo se puede “educar” al sistema inmunitario para que luche contra Ómicron y otras variantes del virus que escapan al sistema inmunitario.

https://t.co/sCm9TdvUlJ

Rule of three, exposures, that is. pic.twitter.com/jaPDbtqP9z

— Neema Salimi (@CoachSalimi) February 6, 2022