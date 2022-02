AMLO pide aclarar concepto de “propaganda” para ver qué puede informar durante veda

El Presidente López Obrador consideró que se debe acotar como propaganda “la participación a favor de una postura o que el Gobierno promueva a algún partido o su postura”.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a las autoridades judiciales que informen a su Gobierno sobre qué debe considerarse propaganda política luego de que se diera por iniciada la veda electoral debido a la consulta de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario anunció que los videos sobre los avances de las obras federales ya no se transmitirán cada lunes por el inicio de la veda electoral.

“Aún cuando se tratan de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tiene que ver con lo electoral. De todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el Gobierno, de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo”.

López Obrador consideró que se debe acotar como propaganda a “la participación a favor de una postura o que el Gobierno promueva a algún partido o su postura”.

“Yo siento que debería acortarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura, de un partido, algo que beneficie al partido en el Gobierno o que el Gobierno promueva su postura, como tiene que ver en el caso de la Revocación de Mandato, pero como está muy general mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la Refinería ni las obras”.

Al respecto, el Presidente señaló que esperarán a que autoridades judiciales decidan al respecto e informen. Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que se presentaría la sección “¿Quién es quién en los precios de los combustibles” a cargo de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues señaló que en dicha información no había algo que se considerara como “propaganda”.

“Pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, me refiero a esta idea no hacer propaganda, lo de la sección de ‘Quién es quién en los precios de los combustibles’. Entonces la vamos presentar. Si nos dicen que no es posible, entonces no; pero por lo pronto aquí está”.

El pasado 6 de febrero, el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió a los tres órdenes de Gobierno respetar la veda electoral de cara al proceso de Revocación de Mandato.

Lorenzo Córdova exhortó a no realizar propaganda gubernamental durante el proceso previo a las votaciones.

El próximo 10 de abril, todas y todos los ciudadanos tendrán una boleta esperándoles para participar en el proceso de Revocación de Mandato, que será posible gracias al trabajo del @INEMexico y al de miles de personas en las mesas de votación. Infórmate, involúcrate y participa. pic.twitter.com/R10WaMtaeR — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 6, 2022

“Desde la emisión de la convocatoria, y hasta la conclusión de la jornada de votación deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de Gobierno y sólo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud o protección civil”, explicó en un video compartido en redes sociales.

Además, reiteró el llamado a los titulares de las entidades y dependencias de la administración pública federal y a cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno a respetar el modelo de comunicación política pactado en la ley.