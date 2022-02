“El primero de muchos pasos”: Telescopio James Webb detecta su primer destello de luz

Ciudad de México, 7 de febrero (RT).- El telescopio espacial James Webb detectó la semana pasada su primer destello de luz, lo que le permitirá recolectar información para llevar adelante un procedimiento de tres meses para alinear los 18 espejos del instrumento.

Las imágenes fueron capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam, en inglés) del James Webb y corresponden a la estrella HD 84406, situada a casi 260 años luz de distancia y visible en la constelación de la Osa Mayor.

✨ Our NIRCam instrument's detectors saw their 1st photons of starlight! While #NASAWebb is not yet ready for science, this is the first of many steps to capture images that are at first unfocused, used to slowly fine-tune the optics: https://t.co/Sak6r7Ncex #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/vHRX8x9ki2

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 3, 2022