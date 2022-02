ONUSIDA alerta sobre la rápida propagación de la nueva variante del VIH

Madrid, 7 de febrero (Europa Press).- El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha alertado que las personas que viven con el subtipo de VIH recientemente revelado experimentan el doble de la tasa de disminución del sistema inmunitario (recuento de CD4), tienen cargas virales de VIH más altas (cantidad de virus en la sangre) y son vulnerables a desarrollar SIDA de dos a tres veces más rápido tras el diagnóstico.

The identification of a fast-spreading #HIV variant provides evidence of urgency to halt the pandemic and reach all with testing and treatment.

— UNAIDS (@UNAIDS) February 7, 2022