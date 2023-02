Nuevo AUDIO: “Alito” le dio a Bauer y a Televisa millones en cash para burlar al INE

En el primer audio se escucha a “Alito”, como se le conoce a Alejando Moreno, dar indicaciones a presuntos miembros del PRI, sobre 5 millones de pesos que irán a manos de Michel Bauer, directivo de Televisa, y que se dará en efectivo “para no dejar rastro” durante las campañas electorales.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió en su programa “Martes del Jaguar”, nuevos audios que involucran a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a Michel Bauer, director general de ventas de publicidad de Izzi y a Javier Tejado Dondé, exvicepresidnete de la Oficina de Información de Grupo Televisa en presuntos acuerdos legales y dinero desviado de campañas.

En el primer audio se escucha a “Alito”, como se le conoce a Alejando Moreno, dar indicaciones a presuntos miembros del PRI, sobre 5 millones de pesos que irán a manos de Michel Bauer y que se dará en efectivo “para no dejar rastro” durante las campañas electorales.

Bauer ha sido ejecutivo de Televisa desde 1991, donde ha ocupado diversos puestos. También fue presidente del Club América, equipo de esa misma televisora. Ya el 28 de junio de 2022; Layda había exhibido un audio a donde mencionaba a Bauer en el que supuestamente el presidente del PRI dio efectivo a Televisa para borrar huellas del dinero.

Aquí la conversación íntegra transmitida en el programa “Martes del Jaguar”:

Alito: Es que la… ¿Hugo, por qué le pagó en efectivo a Bauer.

Trabajador: Lo que me explicó es para no dejar rastro porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro.

Alito: A Bauer le tiene que pagar cinco, ¿cómo le va a pagar los otros dos y medio?

Trabajador: Ahorita mismo se lo pregunto.

Alito: Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, pues guey, es Televisa.

Trabajador: Sí, sí, sí,

Alito: Que le facture, a mí me dijeron que no pueden aceptar más efectivo, a ver, llama a Hugo.

Trabajador: Hugo.

Alito: Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en cash, ¿no?

Hugo: Sí, jefe, pero es lo mejor que pudimos hacer.

Alito: Bueno, ahora nada más un tema.

Hugo: Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pagamos en efectivo. No sabía que no lo podía hacer, ¿hice mal?

Alito: Mira, un tema, es que bueno, ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te pude facturar medios.

Hugo: Sí, pero vamos a dejar rastro.

Alito: ¿Pero un rastro de qué?

Hugo: Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, un concepto que le voy a cargar a los candidatos porque es sobre el dinero de la campaña, entonces es mejor pagárselo por fuera.

Alito: No, no, no, a ver, un tema es importante, tú lo que vas a pagar es lo de Paloma, de lo que tienes ahí.

Hoy en el #MartesDelJaguar: Mensaje a Televisa, Emilio Azcárraga y sus mentiras. Aclaraciones sobre el Caso García Luna. Atención, Javier Tejado (Papo😉) y Michel Bauer. pic.twitter.com/FF1sjC3Sy9 — Layda Sansores (@LaydaSansores) February 7, 2023

Hugo: Sí, pero lo tengo que cargar, o sea, yo sí gasto dinero se los tengo que cargar a los candidatos para corroborar el dinero a quien se lo estoy dando.

Alito: No, y a ver, ahora yo te pregunto, ¿por qué nada más nos dieron 250 y al Verde 140?

Hugo: Pues eso es por el resultado del 18.

Alito: O sea tú solo tienes 250 más tu gasto ordinario.

Hugo: Sí, usted sabe cómo estanos en el ordinario, madreados, 250 es lo que nos entregan a mí el INE, en mayo me dan 50 millones más.

Alito: Por eso, ¿qué es lo que yo te dije? Lo que te he dicho es que a Bauer se le tiene que pagar 5.

Hugo: Le di 2.5, la mitad.

Alito: ¿Los otros 2.5 cómo se los puedes pagar?

Hugo: De los 2.5, 700 mil pesos voy a cargarlo a la campaña y sí le voy a impactar a los candidatos, el resto se lo pensaba dar en efectivo para matar esa deuda.

Alito: Déjame hablo con él entonces y le digo. No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él.

Hugo: Digo, se se complica mucho jefe, ya veo otra forma.

Alito: No porque no quiero problemas, déjame veo esos 2.5.

En una segunda conversación difundida esta noche se leen chats entre Javier Tejado, exvicepresidnete de la Oficina de Información de Grupo Televisa, y Alito.

CONVERSACIÓN 7 DE FEBRERO DE 2020

Javier: Nos vemos por la noche, de lo del 12 de febrero .

Alito: Qué hay el 12 de febrero. Estoy en Los Ángeles en la gira con nuestros hermanos migrantes.

Javier: Te van a citar a las 18 horas, están girando oficios .

Alito: ¿Con quién?

Javier: No sé detalles, estoy en eso.

Alito: Ok, voy a llamarle al flaco, no tengo idea.

Javier: Creo que tu representante legal, pero sí, avísame para que estén pendientes y ver si lo reciben o no.

Alito: OK, Papo, pero quién me cita, el señor o la señora?

¡Qué tristeza: la impunidad a todas luces; Tejado se humilla ante #LordBrother; Televisa metida en la “justicia”. Ellos mienten y manipulan. ¡No se vale! pic.twitter.com/WD3zb7PyAP — Layda Sansores (@LaydaSansores) February 8, 2023

Javier: La señora, no sé si pueda ir tu representante legal, no avisen a nadie más aún.

Alito: Ok.

Javier: Avisa a flaco que sabes que te van a citar, que n o avise a nadie hasta que recibas citatorios, pero que tenga pensado un plan.

Alito: Ok, perfecto, pero no se te hace raro que me cite la señora.

Javier: Sí, es raro, más sino se trata de la estrategia pactada pero ve el lado bueno, es un buen momento para matar esto. La vamos a ganar y ya cerrar incertidumbre, es mejor que te citen a que te judicialicen.