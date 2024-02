Tribunal Electoral revoca multa contra Denisse Dresser por denuncia de Andrea Chávez

“Se trató de una crítica severa sobre un tema público y de interés general, como lo es la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del Gobierno federal”, determinó el TEPJF respecto a lo dicho por la comunicadora en el espacio de Loret de Mola.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó esta tarde la resolución en la que se había determinado que la periodista Denise Dresser ejerció violencia política en razón de género contra la Diputada Andrea Chávez Treviño durante su participación en el programa “Mesa de Análisis con Loret” de Latinus.

Durante una sesión pública presencial, la Sala Superior del TEPJF, a propuesta de la Magistrada Presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, determinó que las expresiones denunciadas se encuentran tuteladas en el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y libertad periodística.

“Se trató de una crítica severa sobre un tema público y de interés general, como lo es la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del Gobierno federal”, determinó el Tribunal Electoral.

El pleno consideró que las manifestaciones de Denise Dresser no se tradujeron en la reproducción de estereotipos de género que anularan el reconocimiento o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que no se actualizó la violencia política en razón de género.

En consecuencia, se revocó la resolución impugnada y se dejaron sin efectos la sanción y medidas de reparación impuestas.

El pasado 16 de noviembre, el mismo TEPJF determinó sancionar a la analista política Denise Dresser por cometer violencia política de género contra la legisladora morenista por comentarios emitidos durante una transmisión en medios de comunicación.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que las expresiones emitidas por Dresser en el programa que se transmitió el 15 de agosto de este año constituía expresiones estereotipadas, las cuales no se encuentran amparadas por el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que “generó violencia simbólica y psicológica”.

El órgano electoral federal impuso una multa de 20 mil 748 pesos y ordenó su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y seis meses.

Asimismo, instruyó a que la analista fije en su perfil de la red social X, antes Twitter, una disculpa pública y un extracto de la sentencia, durante 30 días naturales ininterrumpidos.

La analista política, quien se ha desempeñado en medios de comunicación, señaló en durante un programa conducido por Carlos Loret de Mola que Andrea Chávez era “novia en la campaña” de Adán Augusto López Hernández, quien fue aspirante a la candidatura presidencial por su partido.

“Por un tema de faldas, por un tema de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla le puso a su familia en un avión militar para que fueran al Informe de Labores de Andrea Chávez, y a partir de esto la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado y no solo es un tema de tener ‘una novia en la campaña’, o no sabemos si sea novia o no, pero el hecho de darle un bien público como es un avión para trasladar a su familia y de generar esta controversia en torno a su figura”, manifestó la politóloga.