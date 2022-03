México da su basura plástica a 70 países y ahora empieza a recibir más de la que sale

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– Estados Unidos, principalmente California, exportó a México más de 84 mil toneladas de basura plástica durante 2021, convirtiendo al país en su principal basurero en América Latina, de acuerdo con la Oficina de Censo.

Sin embargo, México manda más residuos plásticos de los que recibe. Hasta agosto del año pasado trasladó más de 150 mil toneladas a 70 países: Estados Unidos (55 por ciento), China, Hong Kong y, en menor volumen, a Centroamérica, han documentado organizaciones civiles con datos oficiales. Pero la tendencia está cambiando.

“Estados Unidos está agarrando a la región como parte de su vertedero, pero a las autoridades ambientales no les interesa la regulación de los residuos plásticos al grado de que ni siquiera sabemos qué está entrando al país y adónde va. ¿A cielo abierto, a incineración, a un sitio de disposición final adecuado? No sabemos, no hay un control”, dijo José Manuel Arias, investigador de la asociación ecológica Santo Tomás, con sede en Tabasco.