Ianis Guerrero será Lázaro Cárdenas para 1938: Cuando el petróleo fue nuestro

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– La lucha de Lázaro Cárdenas por conseguir la expropiación petrolera de México está cada vez más cerca de llegar a la pantalla grande gracias al trabajo del cineasta Sergio Olhovich Greene y al actor Ianis Guerrero que interpreta al expresidente.

El filme que lleva el nombre de 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, y que cuenta con un guión de Olhovich y el fallecido escritor Carlos Montemayor, es un relato sobre el año previo a este acontecimiento histórico con el objetivo de ofrecer un amplio panorama de lo ocurrido.

La película tiene como foco de su narración al General Lázaro Cárdenas, quien entonces era Presidente de la República, mientras tiene que tomar la decisión más difícil de su vida, la cual tendrá consecuencias sobre el futuro del país.

Ianis Guerrero, que ha participado en producciones como Nosotros los Nobles, Club de Cuervos o La Bandida, fue elegido para dar vida a Lázaro Cárdenas, el papel más importante y complicado de su carrera en ascenso y para el cual se preparó arduamente.

“Fue un regalo de la vida, así lo considero. Me invitó Roberto Fiesco a una reunión con Sergio Olhovich, me mandó el guión, lo leí y me encantó. Con la responsabilidad tan grande de interpretar al General Lázaro Cárdenas me preparé a conciencia y decidí encerrarme a trabajar tres meses para ese personaje, viendo absolutamente todo, leyendo todo, todas fotografías, todos los videos, leyendo todas las biografías y visitando a la familia Cárdenas para que me contarán sobre su vida, sobre su padre, sobre su abuelo”.