AMLO pide a las mujeres que “no haya violencia” durante protestas por el 8M

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este lunes a las mujeres que saldrán a manifestarse este 8 de mazo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a “no caer en provocaciones” y evitar la violencia.

Esta mañana, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo tener información sobre grupos de manifestantes que se están preparando con marros, sopletes e incluso con bombas molotov para presuntamente enfrentarse con las autoridades.

Cuestionado sobre dónde salió la información de las supuestas protestas violentas a las que mujeres han convocado, el Jefe del Ejecutivo sólo señaló: “Ah, la tenemos, está hasta en las redes”.

López Obrador opinó que las protesta violencias sólo sirven a quienes tienen una postura conservadora y se oponen al proyecto de transformación de la administración que él encabeza.

“Tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov. De qué se trata, eso ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación”, dijo.

El Presidente también cuestionó que quienes “enarbolan, supuestamente, la igualdad de género” olvidan “la igualdad económica y social”.

“Es una postura totalmente política, y saben de quién, de los que enarbolan supuestamente la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante dios, pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social, no están pensando en afectar la pobreza que afecta a hombres y mujeres, que tiene el mismo rango que la igualdad de género, que la igualdad ante la ley, ¿por qué hacer a un lado esa igualdad?”, expresó.

Aunque en días pasados había prometido garantizar el derecho a la violencia y no espiar a grupos feministas, ahora se quejó de la información de que hay un contingente con fines políticos que, presuntamente, tiene como objetivo vandalizar los edificios públicos.

“Hago un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas y no se caiga en la provocación, en la violencia. Lo digo para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente a favor de las mujeres cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el Palacio, la Catedral, para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando acabo”, añadió.