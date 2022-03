Nuestro compromiso es la Constitución; se resuelve con independencia, responde SCJN

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo/EFE).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que resuelve todos los asuntos de su competencia con “independencia, imparcialidad y transparencia”, además de hacerlo en sesiones públicas. La respuesta del máximo tribunal del país llega días después de que en redes sociales se difundieron audios atribuidos al Fiscal Gertz Manero en los que habría hablado de una supuesta intervención para lograr que ministros fallaran a favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

El Pleno de la SCJN también reiteró que su único compromiso “es con la Constitución y los derechos humanos”.

Este fin de semana al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes. En una de las grabaciones se escucha una voz, presumiblemente de Gertz Manero, decir a Juan Ramos López que el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal General.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que la Corte dé una resolución que lo favorezca.

De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja (Laura Morán) de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres -exesposa e hija- propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

La FGR anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el procurador general.

AMLO DEFIENDE AL FISCAL

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes tener “confianza” en el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, tras la filtración de unos audios en los que este habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que puede constituir un caso de tráfico de influencias.

López Obrador aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial y dijo desconocer si Gertz Manero tuvo acceso al expediente.

“Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud”, lamentó el Presidente.