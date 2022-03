Anaya critica a AMLO por no sancionar a Rusia: “Ser tibios es estar con el tirano”

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por no imponer sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, como lo han hecho otros países.

A través de un video compartido este lunes en sus redes sociales, el panista comparó al mandatario mexicano con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, al recordar que “tuvo una carrera bastante exitosa como comediante en la televisión de Ucrania antes de meterse a la política”.

Anaya destacó que la guerra entre Ucrania y Rusia está afectando al mundo entero y agregó que también va a afectar a México por sus implicaciones humanas, políticas y económicas.

Luego de que la semana pasada Ricardo Anaya afirmara que la reacción de López Obrador ante la invasión rusa fue “tibia y falsa”, ahora dijo que el Presidente se ha negado a sancionar económicamente a Moscú cuando “el mundo está cerrando filas”.

“Con esto López Obrador vuelve a demostrar que no entiende al mundo. En estos momentos cruciales hay que estar del lado de la justicia. El mundo está cerrando filas para condenar la invasión rusa con sanciones donde más les duele, en lo económico”.

El excandidato presidencial aseguró que las sanciones impuestas a Rusia “están funcionando”, ya que la moneda rusa se ha devaluado hasta en un 50 por ciento. “Los mismos rusos se están cada vez más enojados con [Vladímir] Putin”.

“Fíjate, el país neutral por excelencia, el que jamás tomaba partido que es Suiza ya se sumó a imponer sanciones por lo atroz e injusta que es la invasión a Ucrania. Alemania prefirió perder miles de millones de euros cancelando una megaobra para traer gas de Rusia antes que solapar las atrocidades”, mencionó.

“¿Y qué hace el Gobierno de López Obrador? Saluda con afecto a la aerolínea rusa Aeroflot y la invita a que venga a a México. O sea, esto no sólo es tonto, es ruin, es carroñero, es como de zopilote tratar de sacar ventaja de la tragedia de los demás. Así no. En estos momentos dolorosos hay que condenar al invasor y ser solidarios con los invadidos”, consideró.

Por último, Ricardo Anaya pidió a México ponerse a favor del lado correcto de la historia y adoptar sanciones contra Rusia.

“La de Ucrania es una lucha heroica, necesitan y merecen la solidaridad del mundo. Este mundo que conocemos está cambiando y tenemos que enfrentarlo con valor, con inteligencia, pero sobre todo con solidaridad y con justicia. Las ideas viejas no funcionan, no sirven, tenemos que ver al futuro, hay mucho que hacer si no queremos perder las oportunidades que aún nos quedan”.