Resistir y ser feminista en el Edomex, la entidad más peligrosa para las mujeres

El Estado de México es la entidad con el mayor número de feminicidios en todo el territorio nacional. Desde ahí, en una tierra hostil para las mujeres, el ser activista feminista y luchar contra la violencia machista no ha sido fácil, pero Karina Bolaños, al igual que sus compañeras del colectivo Nos queremos Vivas Neza, resiste y se mantiene en la lucha.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Ser mujer y activista en el Estado de México no es sencillo, y mucho menos el ser feminista. Generar un proceso de resistencia, de protesta y organización, es pesado, complejo.

Así lo explica Karina Bolaños, integrante de “Nos queremos vivas Neza”, un colectivo que nació hace cinco años para denunciar y luchar contra la violencia de género, en entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Estado de México, gobernado por el priista, Alfredo del Mazo Maza, es considerado uno de los más peligrosos para ser mujer al registrar el mayor número de asesinatos y desapariciones.

El año pasado, en esta entidad, al menos fueron asesinadas 377 mujeres, de las cuales en 234 casos se investigan como homicidios dolosos y sólo 143 como feminicidio.

En el mismo periodo fueron desaparecidas 652 mujeres, de las cuales 23 fueron encontradas sin vida y 2,788 fueron víctimas de violación sexual, de acuerdo con datos oficiales que destaca el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

“Nos queremos vivas Neza” nació en el año 2017 tras una asamblea vecinal que se efectuó en ese entonces ante la indignación que desató el feminicidio de una niña de 11 años de edad.

“La idea era crear una red vecinal con el objetivo de poder contrarrestar los impactos que tiene la desaparición de las niñas, adolescentes y mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl. Paulatinamente nos fueron llegando cada vez más casos, hay una necesidad urgente de acompañamientos para denuncias y pues nosotras no somos abogadas, pero fuimos aprendiendo sobre la marcha”, platica Karina.

La joven activista destacó que su colectiva, como muchas otras, surgió frente a la necesidad de unirse para exigir a las autoridades que realizaran su trabajo. Pero el exigir en una estado en el que impera la violencia no fue una labor sencilla.

“No es sencillo generar un proceso de resistencia, de protesta, de organización; es sumamente pesado, complejo. Nosotras nos encontramos al mismo tiempo en un proceso de revisión y de autocrítica en nuestras prácticas individuales y en el interior de nuestra colectiva que es nuestro espacio de toma de decisiones”, detalla.

Bolaños explicó que el llevar a cabo medidas en contra de la violencia de género en un espacio hostil para las mujeres, generó una respuesta adversa de la gente. Es por ese motivo que para la activista los cinco años que ha funcionado esta colectiva han sido de supervivencia.

“Estamos sobreviviendo […] crecimos en un ambiente que nos ha hecho resistentes en todo sentido y pues la gente de la comunidad es chambeadora, sale todos los días a sobrevivir, a ganarse un poco de dinero para sostener a sus familias y eso nos ha ayudado a darnos cuenta que nuestra esencia es de mucha lucha, de organización y Neza se caracteriza por eso y nos gusta mucho no poder compartir objetivos comunes, que la gente nos identifica, que ya no nos tocan el claxon mentándonos la madre cuando pasan”, abunda la joven.

En Nezahualcóyotl, como en otros municipios del Estado de México, la violencia contra la mujer es sistemática y no es atendida adecuadamente, señaló Bolaños. Las autoridades, indicó, complican todos los trámites de la denuncia hasta que las familias se cansan y desisten, por lo que en muy pocos casos se aplica justicia.

En ese sentido, Karina lleva más de 10 años tratando de participar en espacios políticos con diferentes temáticas de defensa de derechos humanos, pero explica el Estado de México es uno de los más violentos porque opera desde la impunidad.

“No podemos negar la colusión entre grupos criminales y autoridades porque es uno de los estados que forma parte de la ruta de la trata, de la distribución de drogas y a nosotras las mujeres, de manera general, se nos ve como objetos de consumo y de desecho, entonces cuando las autoridades son negligentes, son omisas antes las denuncias que hacen las familias por las desapariciones o cuando ya lamentablemente llegó un feminicidio, no ocurre nada. Eso es un mensaje clarísimo de que no les interesa la procuración de la justicia para ellas, para todas las que ya no están, para las que siguen desaparecidas y pues la carta abierta para que cualquiera que quiera cometer un delito, que quiera abusar sexualmente de nosotras, que quiera despojarnos de nuestras pertenencias, que quiera insultarnos en las calles haciéndolo pasar por los disque piropos o lo que sea, es totalmente permitido”, detalla.

La indiferencia viene, para los colectivos feministas, desde la figura del Gobernador Alfredo del Mazo, quien se ha mostrado indiferente y ausente en la problemática que aquejas a las mexiquenses, acusó.

“Parece que el Gobernador está totalmente ausente, no tiene ninguna postura clara sobre los temas de violencia hacia las mujeres, de los feminicidios y pues eso deja clara su postura también al no decir nada dice mucho y nos ha dejado en completo abandono”, detalló.

Frente a la indolencia, impunidad y corrupción por parte del Estado, mencionó Karina, para la colectiva es vital salir a las calles a denunciar y organizarse para intentar poner freno a todas estas prácticas que estaban y siguen naturalizadas:

“Hacemos conscientes cada vez a más y más mujeres mientras nosotros nos vamos haciendo conscientes también de que eso no es nada natural, que eso no debemos permitirlo, que somos libres, que podemos ser felices y que debemos y merecemos vivir con dignidad, vistiéndonos como queramos, haciendo la vida como la queramos y decidiendo desde nosotras y no en función de los demás, mandamos el mensaje que ya no vamos a permitir esa impunidad y esa falta de justicia y que vamos a hacer tanto sea posible y esté en nuestras manos para defender nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra libertad”, detalló.

Bolaños destacó que es urgente que en el Estado de México y en el país en general se pueda avanzar en los temas de injerencia institucional.

Por eso, la joven activista destacó que, en este 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la población salga a marchar y que las mujeres levanten la voz, pero no sólo en protestas, sino que destacó que es importante la denuncia ante las instancias porque eso genera una diferencia considerable en cuanto a los procesos legales.

“La invitación que les hacemos es a que no tengan miedo, tenemos que estar unidas. De manera individual es más complicado, juntas somos más fuertes. […] Necesitamos ser cada vez más, porque eso va a generar que, en algún momento, aunque no quiera el Gobernador, aunque no quieran los presidentes municipales, van a tener que hacernos caso, incluso el Presidente que también pues ha sido hostil con el movimiento feminista en México y con las mujeres que defendemos nuestras vidas”, apuntó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.