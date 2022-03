Pamela Anderson debutará en Broadway con el musical Chicago

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK (AP).— Pamela Anderson, una de las mujeres más famosas del planeta, interpretará a una mujer que ansía desesperadamente la fama cuando haga su debut en Broadway el próximo mes en el musical Chicago.

Anderson dará vida a Roxie Hart del 12 de abril al 5 de junio en el Ambassador Theatre, una unión notable de uno de los íconos sexuales más reconocibles de las últimas décadas y un espectáculo que critica la fama.

“De Baywatch (Los guardianes de la bahía) a Broadway. Me inspira lo inesperado”, dijo Anderson a The Associated Press el lunes en un comunicado. “Ahora sí, no me contendré más. Estoy soltando. Estoy lista para ver de lo que soy capaz. Para Chicago, pondré todas mis cartas sobre la mesa. Estoy redoblando la apuesta en mí”.