Las barras han protagonizado por años peleas en México. No se ha podido controlarlas

Ciudad de México, 7 de marzo de marzo (SinEmbargo).- El pasado fin de semana, el futbol mexicano vivió uno de sus episodios más obscuros, cuando aficionados de los Gallos blancos de Querétaro y seguidores de los rojinegros del Atlas se enfrascaron en una batalla campal que se extendió hasta el campo de juego del Estadio Corregidora y que obligó la suspensión del encuentro.

El choque dejó un saldo de 26 personas heridas (tres en estado grave, 10 delicados y los 13 restantes con lesiones leves) y una serie de imágenes y videos que le dieron la vuelta a todo el mundo debido a su brutalidad.

No obstante, no es la primera ocasión que este tipo de violencia se hace presente en un partido del balompié mexicano, pues cada vez es más común que las barras se vean involucradas en disturbios dentro y fuera de los estadios.

Apenas el año pasado, en un clásico ante Chivas, la barra del Atlas participó en una pelea en las tribunas del estadio Jalisco. “Lamentable lo que está sucediendo en Queretaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país”, escribió Rafael Márquez, excapitán de la selección mexicana, quien debutó con los Rojinegros.

Querétaro también tiene un historial de grescas protagonizadas por sus barras. Una invasión de cancha similar ocurrió en octubre del 2019, cuando se presentaron peleas en las tribunas entre hinchas de los Gallos Blancos con los del Atlético de San Luis.

Pese a que cada vez son más constantes los episodios de violencia donde están involucradas las barras, el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol sólo prevé sanciones de 3 mil UMAs para los clubes que no tengan credencializados a sus grupos de animación antes del inicio de la temporada.

En el “Capítulo V Infracciones que son responsabilidad de los clubes”, la Femexfut indica que los grupos de animación credencializados que causen incidentes graves, como local o visitante, se les negará la compra de boletos en sus siguientes 3 partidos como local.

Así mismo, los Clubes que no tengan credencializados a sus Grupos de Animación antes del inicio de la Temporada se harán acreedores a una sanción de 3,000 UMAs. A los Grupos de Animación credencializados que causen incidentes graves, como local o visitante, se les negará la compra de boletos en sus siguientes 3 partidos como local. La gravedad de los incidentes será determinada por la Comisión Disciplinaria de la FMF.

“En caso de lesiones, independientemente de la sanción que se le imponga, el club pagará los daños que sufran los agredidos, los cuales deberán acreditarse mediante certificado médico y comprobantes fiscales”, señala el reglamento.

Ante la situación de violencia que se vivió en Querétaro el fin de semana, Hugo Sánchez Gudiño, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que existe una gran omisión por parte de las autoridades y directivos que manejan el futbol mexicano, pues dijo, están más enfocados en resolver asuntos económicos en vez del tema de la violencia en los estadios.

“Hay una pasividad y omisión de las autoridades y directivos, primero porque para los federativos lo más importante es el negocio, el futbol es un negocio que genera ganancias multimillonarias. Actualmente los principales directivos son políticos, han sido candidatos que no lograron ganar ciertos puestos y encuentran empleo en estos espacios deportivos. Uno pensaría que por la visión política que tienen llegarían con una visión más integral, con mayores elementos para comprender estos hechos y que tendrían ideas más creativas para solucionarlos, pero no es así”, comentó en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El académico de la UNAM indicó que en este momento la violencia que se vive en los estadios no forma parte de la agenda de los directivos mexicanos quienes están más enfocados en otros asuntos.

“Los directivos están más preocupados para que México califique para el mundial de Qatar, segundo que el próximo mundial de futbol se realice en México, Canadá y Estados Unidos que es el gran negocio multimillonario y tercero, el señor Arriola está negociando con la MLS, creo que ahí está el enfoque de los directivos y el tema de la violencia, de los hechos ocurridos en Querétaro y de los hechos colaterales no forma parte de su agenda”.

Sánchez Gudiño aseguró que las autoridades aplicarán una serie de medidas extraordinarias como el arresto de algunos de los responsables de las agresiones para mostrarlas ante los medios de comunicación, pero en cuestión de días las barras seguirán operando de manera habitual.

OTROS EPISODIOS VIOLENTOS

A lo largo de su historia, el futbol mexicano ha tenido diversos episodios marcados por la violencia. A pesar de las campañas y esfuerzos de la Liga MX por acabar con esta problemática, los enfrentamientos entre aficionados se han repetido por todo el país.

Batalla campal en León: Luego de varios años en la División de Plata del futbol mexicano, en 2008 León tuvo la oportunidad de volver al máximo circuito, sin embargo, una serie llena de emociones frente a Indios de Ciudad Juárez cortó las esperanzas de los esmeraldas, pues los fronterizos se llevaron la serie por el Ascenso con global de 3-2, sin embargo, en la vuelta, ocurrida el 25 de mayo del 2008, la afición de los Panzas Verdes comenzó a pelear en las tribunas del Camp Nou, trifulca que fue llevada hasta las calles de la ciudad guanajuantense donde varias personas resultaron lesionadas y los costosos daños en inmuebles contiguos a la casa de La Fiera provocaron una sanción al equipo.

Tiroteo en el TSM: El terror se hizo presente en el TSM Corona de Torreón la tarde del 20 de agosto de 2011. Santos Laguna y Monarcas Morelia se enfrentaban en un partido del campeonato mexicano cuando al minuto 40 un tiroteo comenzó a escucharse en las cercanías del estadio provocando que jugadores, cuerpos técnicos y aficionados corrieran despavoridos por toda la cancha en búsqueda de refugio.

Las cámaras de televisión captaron cómo la gente buscaba la salida del inmueble por los vestidores y túneles inferiores. La balacera se dio en las inmediaciones de la casa de los verdiblancos e incluso sobre las bardas se pudieron encontrar los impactos de arma de fuego.

Ataque de aficionados de rayados a seguidor de Tigres: En las vísperas de una edición más del Clásico Regio en 2018, integrantes de las barras de los Libres y Lokos (Tigres) y La Adicción (Rayados) se enfrentaron en las calles de la capital de Nuevo León.

Un hombre resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento. De acuerdo con diversos videos difundidos en redes sociales, el hombre fue sometido y golpeado brutalmente por más de 10 seguidores de rayados.

El aficionado Rodolfo Manuel Palomo Gámez resultó con una contusión en el cráneo y una herida en el costado derecho que lo tuvieron al borde de la muerte por varias semanas.

UN ORIGEN LLENO DE VIOLENCIA

Lo ocurrido en el Estadio Corregidora recuerda algunos de los peores episodios de violencia protagonizados hace décadas por los hooligans en Inglaterra y, en años más recientes, por las barras bravas en Argentina.

El origen de las barras en México se remonta a finales de la década de los años noventa. El empresario argentino Andrés Fassi es señalado como uno de los principales impulsores de traer a estos grupos a territorio nacional.

El primer grupo de animación en México fue del Pachuca con la barra Ultra Tuza en 1996, le siguió Chivas con La Legión 1908, Pumas con La Rebel y el América con La Monumental. Pese a apoyar a equipos rivales, las barras comparten una característica en general: cantos homofóbicos e insultos hacia jugadores y afición del equipo en turno.

En 2014, Gerardo Liceaga, entonces Diputado del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), promovió una ley para castigar la violencia en los estadios, aprobada ese mismo año, pero de poco ha servido, la violencia e impunidad siguen presentes en el balompié nacional.

En dicho año, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte, la cual contemplaba sanciones de hasta cuatro año y medio contra todo aquel que generara violencia en los estadios.

Con las modificaciones a los artículos 154 y 155 se establecieron sanciones que van de los seis meses hasta cuatro años de prisión a quien o quienes participen activamente en riñas en estadios, al que incite o genere violencia y a quien ingrese al inmueble con armas de fuego u explosivos.

Ante los hechos de violencia registrados este fin de semana en Querétaro, el exdiputado Liceaga, indicó que Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, como uno de los principales personajes en impedir credencializar a los grupos de animación e implementar mayores sanciones contra quienes generen violencia en los estadios.

“Yon de Luisa, lo digo con todas sus letras, y si me desmienten, lo enfrento, se lo digo de frente. Cuando hicimos la ley, le reconozco todo el apoyo a Decio de María porque quería meter a los grupos en cintura. Había una resistencia de Decio (de María) y me dijo que ya era hora, que a muchos no les iba a gustar, pero que ya era hora”, dijo el exdiputado en entrevista con ESPN.