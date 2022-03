Benedict Cumberbatch responde a las críticas contra El poder del perro

Madrid, 7 de marzo (Europa Press).- Benedict Cumberbatch ha respondido a las duras criticas vertidas por el también actor Sam Elliot contra El poder del perro. Y la réplica del protagonista del filme, trabajo que le ha valido una nominación al Óscar, ha sido también de lo mas contundente explicando por qué es necesario que el cine historias como las de su personaje, Phil Burbank.

En declaraciones recogidas por Digital Spy, Cumberbatch señaló que “cuanto más miremos bajo el capó” de personajes como el suyo y más lleguemos a profundizar en las razones de la “masculinidad tóxica”, “más fácil será lidiar con ella cuando surja en nuestros hijos”.

“Me estoy esforzando para no mencionar nada sobre la extraña reacción que se produjo el otro día aquí en un podcast. Sin pretender hurgar en ello […] realmente alguien pareció ofenderse -no lo he escuchado, por lo que sería injusto comentarlo en detalle- porque el western se retratase de esta manera”, aseguró el actor en una clara alusión al “¿Dónde está el western en este western?” de Sam Elliot cuando cargó contra Cumberbatch al decir sobre él que “nunca se quitó sus putas chaparreras”.