DT de Querétaro revela que sus jugadores han sido amenazados de muerte tras trifulca

Cristante Mandarino reconoció que el plantel de los Gallos no se encuentra bien emocionalmente después del terror que vivieron en el estadio.

Ciudad de México, 7 de marzo (AS México/SinEmbargo).- A dos días de los lamentables sucesos dentro del Estadio Corregidora, Hernán Cristante, director técnico del Club Querétaro, rompió el silenció y habló de lo sucedido. En conferencia de prensa, el estratega argentino expresó su sentir y reveló que algunos de sus futbolistas han sido amenazados.

“Es una situación muy triste, muy desagradable, donde el futbol queda manchado, las familias quedan manchadas. Esperar que todo se esclarezca de la mejor manera. Vi mucha gente tratando de colaborar, tratando de ayudar, incluso poniendo en riesgo su integridad, que gente desquiciada. Veo un plantel sensible, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia”, comentó el sudamericano.

Sobre la posible desafiliación, el exportero reconoció que hay miedo de que el equipo sea desafiliado. “Es uno de los temores que hay, pero ese temor ni se asemeja a que te estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Llamar a los jugadores o gente de la institución asesino, cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para salvar a alguien”, dijo.

Por otro lado, el exjugador de Toluca aclaró que no fue héroe por llevar aficionados de los vestidores, ya que solamente fue un acto de civismo. Asimismo, Cristante Mandarino reconoció que el plantel de los Gallos no se encuentra bien emocionalmente después del terror que vivieron en el estadio.

“No somo héroes, no hicimos nada que pueda hacer alguien que es cívicamente correcto, los chicos estos también, no desviamos la mirada. Estamos afectados por eso, el no desviar la mirada en un culpable, hoy este equipo demuestra valores que muchos no tienen. No me queda de otra que pedirles a ustedes, como parte fundamental de la comunicación, que si ustedes identifican gente que es violenta, que también lo haga”, explicó.

El partido entre el Querétaro y el Atlas por la Jornada 9 de la Liga Mx, que se disputó el pasado 5 de marzo, fue suspendido luego de que las barras bravas de ambas instituciones se enfrentaran primero en las tribunas y luego acabaran invadiendo el campo de juego, causando terror entre los aficionados comunes.

Corría el minuto 60 del partido que Atlas, actual campeón del futbol mexicano, ganaba 1-0 de visita con gol del argentino Julio Furch, cuando la afición comenzó a invadir el campo. Unos, tratando de huir de la batalla en las tribunas y otros enganchados en el enfrentamiento con hinchas del equipo rival.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.