Negan y Maggie protagonizarán Isle of the Dead, spin off de TWD

Madrid, 7 de marzo (Europa Press).- A pesar de que The Walking Dead sigue avanzando en su undécima y última temporada, lo cierto es que la franquicia zombie continúa su expansión. El nuevo proyecto es otro spin-off que en este caso estará protagonizado por Negan y Maggie, la improbable pareja que forman los personajes de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, antaño enemigos irreconciables que ahora lucharán contra zombis en la Gran Manzana.

Titulado Isle of the Dead, la nueva serie contará con Eli Jorné, guionista de The Walking Dead, como showrunner y presentará un Manhattan “aislado del continente desde hace mucho tiempo” que está lleno de vivos y muertos por igual. La primera temporada constará de seis episodios que se lanzarán en AMC el próximo año.

Isle of the Dead es ya el quinto spin-off de la serie, que se suma a la precuela Fear The Walking Dead y TWD: World Beyond, que actualmente están en curso, y otros dos proyectos aún pendientes de estreno: la serie protagonizada por Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) y Tales of The Walking Dead, una miniserie en formato de antología. A estas cinco series hay que sumar la trilogía de películas que estarán protagonizadas por el personaje de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

“Es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de The Walking Dead. No solo sumará otra cautivadora serie a la saga, sino que amplia nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables que los fans han llegado a amar u odiar, brillantemente interpretados por Lauren y Jeffrey. También nos permite explorar un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, un escenario icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de un apocalipsis zombie”, afirmó Dan McDermott, presidente de entretenimiento de AMC Studios.

Muestra de esto último es ya el primer cartel de la serie que muestra parte de Nueva York en ruinas tras una gran muralla y una enorme puerta con una clara advertencia: “No abrir. Muertos dentro”.

“Estoy encantado de que el viaje de Negan y Maggie continúe”, dijo Morgan en un comunicado en el que destaca que es muy “emocionante continuar ese viaje en la ciudad de Nueva York con Lauren”. “Los caminantes en un entorno urbano siempre han sido una imagen genial, pero ¿la Quinta Avenida, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y la ciudad más grande del mundo? El telón de fondo es increíble, pero lo que es aún mejor es la historia que Eli Jorné cocinó. Abróchense el cinturón amigos, Isle of the Dead va a reinventar el Universo TWD“, señaló entusiasmado.

“Maggie está muy dentro de mi corazón y estoy emocionada de continuar su viaje en el icónico telón de fondo de la ciudad de Nueva York, junto a mi amigo y compañero Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creado algo increíblemente especial y no puedo esperar a que los fans vean lo que tenemos reservado para Maggie y Negan”, señaló por su parte Cohan.

