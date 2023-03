FOTOS: Difunden primeras imágenes de los estadounidenses sobrevivientes en Matamoros

–Con información de AP

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Las primeras imágenes de los ciudadanos estadunidenses que sobrevivieron tras ser secuestrados, junto con otras dos personas, en Matamoros, Tamaulipas, fueron difundidas en redes sociales y la agencia de noticias AP también publicó cinco fotografías tomadas este martes.

En una de ellas se observa a Latavia Washington McGee y a Eric Williams al interior de una ambulancia en un puente internacional.

#LataviaWashington and #EricWiseWilliams, the only two surviving Americans who were kidnapped in #Mexico with two others last Friday were seen being treated by paramedics after they were rescued by the Mexican authorities Tuesday. #MexicoKidnapping pic.twitter.com/Aqu9iYRLwt

— The North Carolina Beat (@TheNCBeat) March 7, 2023