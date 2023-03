Cártel del Golfo, en la mira por secuestro de estadounidenses; identifican a víctimas

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 7 de marzo (LaOpinión).- Los cuatro estadounidenses secuestrados en México el pasado viernes fueron identificados, mientras el FBI, los socios federales y las autoridades locales continúan investigando, quienes señalan que miembros del Cártel del Golfo estarían detrás de la agresión y posterior desaparición.

Los cuatro estadounidenses fueron identificados como Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Eric James Williams. Según su madre, McGee y su primo Woodard estaban entre las víctimas en Matamoros junto con sus amigos Brown y Williams.

Según datos revelados por ABC News, los ciudadanos estadounidenses cruzaron el viernes a Matamoros, en el estado fronterizo de Tamaulipas, en frontera con Brownsville, Texas, en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte.

The four Americans kidnapped in Mexico on March 3 "crossed the border to buy medicines in Mexico," Mexican President Andrés Manuel López Obrador said. https://t.co/JsT8hUWuAo

