Dueño de rancho que mató a mexicano se declara inocente en Arizona; presentan cargos

NOGALES, Arizona, EU, 7 de marzo (AP).- Un ranchero de Arizona acusado de matar a un mexicano en sus tierras cerca de la frontera entre Estados Unidos y México se declaró inocente el lunes de asesinato y otros cargos.

George Alan Kelly estuvo presente durante su encausamiento en la Corte Superior de Santa Cruz en Nogales, donde se le presentaron cargos de asesinato en segundo grado y ataque con agravantes. El hombre de 74 años habló poco, y sólo respondió “sí” o “no” a preguntas del Juez.

El Juez Thomas Fink fijó la fecha del juicio para el 6 de septiembre, rechazando la solicitud de la abogada de Kelly de aplazar el juicio dos meses. Brenna Larkin había pedido más tiempo para entrevistar a sus expertos y porque el estado ejecutó el lunes una orden de allanamiento adicional en la propiedad de Kelly.

Here's Kelly arriving at court today with his wife, Wanda. pic.twitter.com/90VV0sjNNJ

He is accused of the murder of Gabriel Cuen-Butimea, a Mexican man found shot dead on his land on Jan 30.

Kelly salió de la sala inmediatamente después de la audiencia. Se le ha permitido permanecer en libertad con una fianza de un millón de dólares.

La Fiscalía redujo el cargo de Kelly, quien en un principio había sido acusado de asesinato en primer grado, lo que habría requerido demostrar una intención premeditada de matar a alguien y que pudo derivar en una sentencia de muerte. Las autoridades mexicanas han dicho a la fiscalía federal que creen que Kelly debió enfrentar un cargo de asesinato en primer grado.

Kelly está acusado de matar a tiros a Gabriel Cuen Buitimea, un migrante de 48 años oriundo de Nogales, México, que se encontraba desarmado.

AZ: George Alan Kelly’s case is bound over to Superior Court— He will be arraigned March 6th in Santa Cruz County.

I asked him about inconsistencies in witness testimony today and he said there were too many to count.

He says the border crisis is “the fight of our lives.” pic.twitter.com/qTKCGWHrv3

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) February 25, 2023