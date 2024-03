Por fin, querido lector, empezaron las campañas. Tal vez le extrañe este comentario, pero a mí realmente me da gusto. En parte porque están ya acotadas a unos meses, y son francas y abiertas. Y por otra porque ya vamos a conocer realmente las propuestas de los candidatos y partidos.

Han durado tanto las precampañas que todo se ha cifrado en dimes y diretes y pocas nueces. En este sentido encuentro muy útil ver y escuchar a los tres candidatos. Más allá de la propaganda, saber qué proponen para el país que pretenden gobernar. Estoy segura que estos meses terminarán por definir los votos. Y es que no es lo mismo hablar de si una candidata vendía gelatinas, a escuchar sus propuestas específicas como hacer una cárcel de alta seguridad o subrogar servicios públicos. Es importante escucharlas con toda atención. Eso hice al escuchar los discursos de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Qué impresión, querido lector, escuchar a la candidata prianista, Xóchitl Gálvez. Me dio un flasback, muy, muy oscuro al acordarme de Calderón y su mano dura, haga de cuenta una calca, el mismo espíritu. No sé quiénes sean sus asesores de campaña, pero proponer reanudar la sangrienta y corrupta guerra “contra el narco” donde el Estado asesinaba a mansalva y pactaba con el crimen organizado, no creo que convenza a muchos. A mí me resultó alarmante, así como su propuesta de la creación de cárceles de alta seguridad y la reiterada oferta de volver a darle participación al sector privado en la función pública que el gobierno lopezobradorista suspendió; desde la subrogación hasta la participación de asociaciones y grupos “de la sociedad civil” en mesas con el gobierno. O sea, los mismos y lo mismo que tuvimos hasta 2018. No es que Gálvez proponga recuperar las funciones y programas del Estado, ampliarlo, sino subrogar esos servicios, nuevamente. Lo que en los hechos significa mucho dinero público para asociaciones privadas que resultaban ser familiares y amigos de políticos. O sea, la oposición busca recuperar los múltiples negocios que perdieron con este gobierno. Escúchela, querido lector, y escúchela bien. Las élites de la derecha y las élites oligárquicas quieren retomar el control del Estado para dispensarse muchos contratos en todos los ámbitos. No solo eso, como Calderón, Gálvez cree en ampliar, restaurar la participación de agencias extranjeras en el país, nuevamente. Preocupante, desde donde se le vea, sabiendo como operó en México la DEA en el sexenio calderonista. Su propuesta de seguridad debería alarmarnos a todos. No es venganza, ni mano dura lo que debería buscarse, sino que se aplique la ley en estados y municipios donde el crimen organizado tiene incidencia. La corrupción de policías, funcionarios y políticos que pactan con el crimen está en todos los partidos y en todos los estados ¿Qué propone para Guanajuato, el estado más violento del país, gobernado por su propio partido, aparte de demagogia de derecha?

No es otra cosa lo que late en las propuestas, sino el retorno a un sistema excluyente, a una visión muy reducida de lo que es el país, donde solo algunos tienen representación política. Escuchándola, pensaba en si los mexicanos querrían eso nuevamente, la privatización de facto del Estado mexicano que sufrimos durante décadas.

Por el otro lado, escuché el discurso de Claudia Sheinbaum en el zócalo de la Ciudad de México, que estuvo a reventar. Me pareció que tuvo un buen inicio de campaña; la lista de compromisos que leyó dan una idea de que ella y su equipo han realizado un trabajo serio y profesional, más allá de las arengas. En cuanto a sus propuestas claramente buscan la continuidad del proyecto político de Morena, lo cual no es ninguna novedad: ella pertenece a ese movimiento. Ninguna sorpresa, pues, si acaso un renovado asombro frente al desdén por las víctimas de la violencia, que esta administración ha tenido y, por lo visto, ella sostiene. La justicia para ellas no figura en su agenda de manera preponderante y su propuesta de seguridad parece vaga y escueta. Salvo por replicar la política de seguridad que aplicó en la Ciudad de México, no hay mucho más. En cuanto al crimen organizado y la complejidad del problema, no se dijo casi nada. No basta, creo que ya está claro tras este sexenio, con combatir las causas de la violencia, también hay que aplicar la ley y detener a los criminales ¿cómo lo hará? ¿lo hará la Guardia Nacional o quién? Entre sus propuestas está quitarle el rango civil a la Guardia Nacional, lo cual sería muy grave si además pretende usarla como fuerza policíaca.

En cuanto a la Cultura, a pesar de que se refirió a los artistas (a quienes parece que solo los ve como un grupo necesitado de apoyos, una clientela) no esbozó ningún proyecto ni visión cultural del país donde estos sean parte fundamental. Supongo que en las semanas por venir conoceremos su propuesta para este sector de manera precisa y específica, porque vaya que la izquierda lopezobradorista le falló a un sector que apoyó a López Obrador y a su movimiento, y que fue traicionado una vez que llegaron al poder ¿seguirá el desprecio por la comunidad artística y el arte si gana Claudia Sheinbaum? Muchas preguntas, querido lector, aún nos quedan, y tiempo para responderlas, antes de emitir nuestro voto, de manera libre y razonada.

Esperemos que las campañas se concentren en eso: en propuestas y no en más guerra sucia.

