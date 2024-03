Monterrey no se compró a Mariana. De las Heras: si la elección fuera hoy, perdería

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- La popularidad mediática, sobre todo en redes sociales, de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, no es suficiente para que su partido, Movimiento Ciudadano (MC), retenga la Presidencia Municipal de Monterrey, cargo por el que la influencer busca contender.

Así lo reveló la más reciente encuesta de De Las Heras-Demotecnia, la cual revela que, en caso de que hoy fueran las elecciones para renovar la Alcaldía de Monterrey, el priista Adrián de la Garza ganaría la contienda con un 33 por ciento de la preferencia. Mientras tanto, Mariana Rodríguez va en segundo lugar con 22 puntos porcentuales en la intención de voto.

Al cuestionar a los encuestados a quién considerarían como la mejor persona al frente de la Presidencia Municipal, Adrián de la Garza —quien en esta contienda irá en coalición con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— fue reconocido con el 36 por ciento de la preferencia. Por su parte, Rodríguez se mantiene en la segunda posición 16 puntos abajo.

De forma más específica con Mariana Rodríguez, De las Heras preguntó a los encuestados si consideraba que la también empresaria estaba capacitada para resolver los problemas de Monterrey. El 65 por ciento señaló que no lo está, 21 por ciento cree que sí lo está, 11 por ciento no sabe y el tres por ciento asegura que “más o menos”.

Respondiendo a la pregunta “¿Mariana Rodríguez sería una buena o mala Presidenta Municipal de Monterrey?”, el 43 por ciento de los sondeados aseguran que que sería mala en el cargo, mientras que otro 34 por ciento augura que, por el contrario, sería buena Alcaldesa. Un 18 por ciento no lo sabe y cinco por ciento no la considera “ni buena, ni mala”.

Incluso la fuerte presencia digital de Mariana Rodríguez no ha servido para posicionarse en la delantera de la contienda, pues con respecto al conocimiento de personajes, ella se desplaza hasta el cuarto lugar. Por encima están Adalberto Madero con 96 por ciento, Adrián de la Garza con 94 por ciento, Patricio “El Pato” Zambrano con 93 por ciento. Ella cuenta con el reconocimiento del 85 por ciento.

Además, a Mariana Rodríguez sólo la consideran preparada para mejorar el turismo en Monterrey, mientras que su principal contrincante, el también exalcalde de la capital regiomontana Adrián de la Garza se ve favorecido en rubros como seguridad, economía, transporte público, recolección de basura, tráfico y movilidad.

En los demás escaños figuran Patricio “El Pato” Zambrano abanderando el partido local Vida NL, Tania Gómez por el Partido Verde; Francisco Javier “El Abuelo” Cruz por Morena y el Partido del Trabajo; y Adalberto Madero, quien fundó el partido Esperanza Social (ESO).

Con estas cifras es que Mariana Rodríguez arranca su campaña para la Presidencia Municipal de Monterrey, cargo que anteriormente sostuvo Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ahora busca una Senaduría por dicha entidad.

El día de ayer, Rodríguez se registró como candidata a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, partido que ha adoptado su frase “fosfo, fosfo” como signo distintivo.

La presidenta con licencia de Amar a Nuevo León arribó al mediodía a la sede del partido naranja, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Acompañada por simpatizantes que vestían playeras color naranja y ondeaban banderas de su partido, Rodríguez Cantú se lanzó contra los “viejos políticos”.

“No pueden volver a nuestra capital, los viejos políticos no merecen ni segundas ni terceras oportunidades”, sostuvo la aspirante a Alcaldesa.

La empresaria neolonesa destacó que busca convertirse en la mujer más joven que ha gobernado la ciudad de Monterrey.

“Tengo 28 años, pueden parecer pocos, pero me ha tocado vivir, aprender y estar en puestos en donde he demostrado que aunque soy joven lo que me propongo lo logro”, respondió ante las críticas que señalan su falta de experiencia en la política.