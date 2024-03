Lomelí: Avisé al Director de Citibanamex hace 14 días que Claudia no iba acompañarlo

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Enrique Castillo Sánchez, presidente del consejo de administración de Citibanamex, informó esta noche que Claudia Sheinbaum Pardo canceló su participación en la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de ese banco, lo cual desencadenó abucheos en contra de la candidata de izquierda.

No obstante, lo que no se precisó al dar este mensaje, es que la exjefa de Gobierno había informado desde hace 15 días que no asistiría al acto debido a los recorridos que está realizando por el país.

Que le llegue claro el mensaje a la N.C.Claudia por parte de La Plenaria 32 de @Citibanamex Ellos lo saben, #XochitlGalvezPresidenta2024 ¿Te unes? Comenta y comparte. Gracias. pic.twitter.com/HMrkOW8oxW — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) March 7, 2024

Ana Maria Lomeli, enlace de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial, dio a conocer a “Los Periodistas” que es lamentable que se haya comunicado de esta forma la cancelación, cuando ella misma se lo comunicó el pasado 26 de febrero a Manuel Romo, director general de Citibanamex.

“Me parece una imprudencia que lo hayan anunciado, al final es su evento , yo entiendo que es el formato, entiendo que la invitación a los candidatos presidenciales, pero sí creo que no son las formas, porque hablaba yo con él y le decía ‘oye, pero si tú y yo hablamos’”, comentó Ana Maria Lomeli.

Y ahondó: “Nos disculpamos en tiempo y forma, lamentablemente él no informó a tiempo, porque cuando tú avisas en tu evento oigan hay este cambio, pues la gente sabe aquí atenerse. Me decía. ’Oye, yo no puedo controlar a los empresarios’. Le digo, ‘oye, no no se trata de controlar a nadie’.

Con respecto a la invitación que se le extendió a la Dra. @Claudiashein , para asistir el día de hoy la 32 Reunión Plenaria @Citibanamex. Me permito manifestar lo siguiente:

El lunes 26 de febrero hablé personalmente con Manuel Romo, director general de #Citibanamex para… — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) March 8, 2024

La propia Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la derecha, hizo eco de esta información imprecisa para atacar a Sheinbaum. “Ya vimos que la señora Sheinbaum tuvo miedo de venir porque tiene un enorme desprecio por el que genera dinero, tiene un enorme desprecio por el sector privado”.

Lomelí, colaboradora de Claudia Sheinbaum, apuntó que al escuchar la manera en la que se dio a conocer que la candidata de la izquierda no estaría en la Reunión Plenaria se comunicó con Manuel Romo para preguntarle las razones de informarlo de esa manera cuando se notificó de la ausencia desde hace 15 días.

“Le dije, oye por qué pasó esto, por qué llegamos a esto, si hablamos tú y yo de una manera tan seria, tan coloquial, y acordamos que próximamente habría una reunión no tan grande como una Reunión Plenaria con los consejeros y consejeras que pudieran reunirse al momento de abrirse un espacio”.

Encuentro en La Plenaria 32 de Citibanamex con @XochitlGalvez #XochitlGalvezPresidenta2024 pic.twitter.com/e9gxqpj74B — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) March 8, 2024

Lomelí indicó que entiende la frustración que haya podido causar la ausencia de la candidata puntera, pero sostuvo que no fue la manera de informar sobre el asunto. “No es correcto porque así no fue y estamos organizándonos de la mejor manera posible para atender a todas las personas para atenderlos a ellos, es una institución muy importante y seria, pero qué necesidad de llegar a esto”.

Ana Maria Lomeli aclaró que hacia adelante Claudia Sheinbaum sí estará presenta en la onvención Nacional Bancaria.

Fue el martes 5 de marzo cuando Citibanamex circuló la invitación a la 32 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, integrados por empresarios de las diferentes regiones del país, a realizarse este jueves. Al encuentro, informó, asistirían las dos candidatas presidenciales entre las 16:15 y las 18:30 horas.

Lo cierto es que el equipo de Sheinbaum informó que la candidata no asistiría desde hace 15 días y no de última hora como dio a entender el presidente del consejo de administración de ese banco, Enrique Castillo Sánchez Mejorada.