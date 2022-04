La imagen sobre un internado en Canadá, de Amber Bracken, gana el World Press Photo

Por Mike Corder

La Haya, Holanda, 7 de abril (AP).— Una inquietante imagen de vestidos rojos colgados en cruces a lo largo de una carretera, con un arcoíris de fondo, para recordar a los menores fallecidos en un internado creado para asimilar a los niños indígenas en Canadá, ganó el jueves el prestigioso premio World Press Photo.

La imagen forma parte de una serie de la fotógrafa canadiense Amber Bracken sobre el internado de Kamloops para The New York Times.

