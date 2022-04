El gas LP y la gasolina presionan la inflación de México a niveles de hace 21 años

La inflación general del tercer mes de este 2022 llegó a niveles no vistos desde 2001, mientras que los precios de la inflación subyacente registraron sus niveles más altos para el mes de marzo desde 1999.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- La inflación de marzo, que se colocó en 7.45 por ciento tasa anual, se vio impulsada por el alza en los precios del gas doméstico LP y la gasolina de bajo octanaje. Ambos productos hilaron dos meses consecutivos entre los primeros lugares de los 10 productos con mayor incidencia inflacionaria.

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gas LP tuvo un incremento mensual de 7.48 por ciento en su precio y una incidencia (contribución en puntos porcentuales) de 0.162 por ciento. Le siguió la gasolina coloquialmente conocida como “magna” que subió 1.99 por ciento y reportó una incidencia de 0.100 por ciento.

En los dos productos, tanto la variación mensual como la incidencia inflacionaria crecieron: en febrero el gas LP reportó una variación de 5.70 y una incidencia de 0.118, mientras que para la gasolina fue de 1.05 y 0.052 por ciento, respectivamente.

Estos productos están incluidos en la categoría de Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno, junto con los Agropecuarios, en la inflación no subyacente, la cual se ubicó en 1.79 por ciento a tasa mensual y 9.45 por ciento a tasa anual.

En el desglose, cada categoría de productos crecieron 1.23 por ciento y 2.24 por ciento, respectivamente, en el último mes.

Aunque tuvo el penúltimo puesto en la decena de productos al alza de marzo, las tarifas eléctricas también se incrementaron, con una variación mensual de 1.73 por ciento y una aportación a la inflación general de 0.035 por ciento.

De acuerdo con Grupo Financiero Base, el precio de la gasolina de alto octanaje también subió un 1.32 por ciento en marzo.

Dentro de los Agropecuarios que este mes presentaron precios más elevados que hace un mes, se ubicaron el huevo, con una variación de 6.09 por ciento y una incidencia de 0.052 puntos; el aguacate con una subida 13.84 por ciento y una aportación a la inflación de 0.040 puntos; la cebolla, con una variación mensual de 10.87 por ciento y una incidencia de 0.037 puntos; y el jitomate, que se ubicó en la décima posición de la lista con un alza de 7.50 por ciento y 0.032 puntos de aportación inflacionaria.

El precio del aguacate hiló tres meses seguidos al alza (desde enero de 2022), tiempo en el que creció su incidencia inflacionaria de 0.028 puntos a 0.040.

Los otros tres productos que conforman la lista de los más caros en marzo de 2022 forman parte de la inflación subyacente:

– Transporte aéreo, tercer lugar del listado con una variación de 41.69 por ciento frente al mes previo, e incidencia de 0.069 puntos.

– Tortilla de maíz, quinto lugar por su variación mensual de 2.03 por ciento y una aportación inflacionaria de 0.041 puntos. Es el segundo mes consecutivo que se eleva el precio de la tortilla de maíz.

– Servicios turísticos en paquete, séptima posición. Su variación respecto a febrero fue de 12.83 por ciento y su incidencia de 0.039 puntos. Al igual que el transporte aéreo, éste producto no aparecía dentro de los productos al alza desde la inflación de diciembre de 2021.

La inflación general presentó una variación mensual de 0.99 por ciento en marzo, la mayor inflación para un mes igual desde 1998, y un crecimiento anual quedó en 7.45 por ciento, niveles no vistos desde 2001, cuando se registró 7.17 por ciento.

Al interior, el componente subyacente, que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo, sigue mostrando fuertes presiones al alza, ubicándose en una tasa anual de 6.78 por ciento, subiendo durante 16 meses consecutivos y alcanzando su mayor nivel desde abril del 2001, según Grupo Financiero Base.

A tasa mensual, la inflación subyacente se ubicó en 0.72 por ciento, la mayor para un mes de marzo desde 1999. Por su parte, el componente no subyacente de la inflación, se ubicó en una tasa anual de 9.45 por ciento y una tasa mensual de 1.79 por ciento. Al interior de la inflación subyacente, destacan las mercancías alimenticias, cuya inflación anual se ubicó en 10.08 por ciento, su nivel más alto desde enero del 2000 y el primer subcomponente de la inflación subyacente (mercancías alimenticias, no alimenticias, servicios de vivienda, educación y otros) que alcanza un nivel de doble dígito desde agosto del 2003. Los precios de las mercancías alimenticias subieron 1.20 por ciento a tasa mensual, el mayor incremento para un mes igual desde 1996.

El Inegi destacó que en la primera y segunda quincena de marzo de 2022, el INPC registró niveles de 119.805 y 120.513, respectivamente. Esto implicó un crecimiento quincenal de 0.59 por ciento.

La institución recalcó el índice de precios de la canasta de consumo mínimo tuvo un incremento mensual de 1.10 por ciento y anual de 8.07 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.90 y 5.62 por ciento, en ese orden.

