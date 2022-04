Más riesgo de trombosis, embolia y hemorragia meses después de pasar COVID: estudio

Madrid, 7 de abril (Europa Press).- Un estudio realizado en Suecia y publicado en el The BMJ revela un mayor riesgo de trombosis venosa profunda hasta tres meses después de la infección por COVID-19, de embolia pulmonar hasta seis meses, y de una hemorragia hasta dos meses.

Los investigadores afirman que estos resultados apoyan las medidas de prevención de eventos trombóticos (tromboprofilaxis), especialmente para los pacientes de alto riesgo, y refuerzan la importancia de la vacunación contra la COVID-19.

Se sabe que la COVID-19 aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos graves (conocidos como tromboembolismo venoso o TEV), pero existen menos pruebas sobre la duración del aumento de este riesgo, si el riesgo cambió durante las oleadas pandémicas y si la COVID-19 también aumenta el riesgo de hemorragias importantes.

Para abordar estas incertidumbres, los investigadores se propusieron medir el riesgo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y hemorragia después de la COVID-19.

Study in BMJ out today shows that, in the 30 days after infection, Covid increases odds of deep vein thrombosis 6-fold and of pulmonary embolism 32-fold. #itsnotacold https://t.co/vB4jzzF9d1

— Stephen Reicher (@ReicherStephen) April 7, 2022