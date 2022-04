La demócrata Nancy Pelosi da positivo a COVID-19; no presenta síntomas de momento

Washington, 7 de abril (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha dado positivo por COVID-19, aunque de momento no presenta síntomas, informó este jueves en Twitter su Subjefe de Gabinete, Drew Hammill.

Los periodistas conocieron la noticia sobre el diagnóstico mientras esperaban a que empezara a las 10:45 hora local la rueda de prensa que la demócrata ofrece una vez a la semana.

El podio de madera al que suele subirse Pelosi cada semana se quedó vacío. En el centro del podio está el escudo de la Cámara de Representantes con un águila calva en el centro y detrás, como cada semana, estaban preparadas dos banderas estadounidenses y otras dos de la Cámara.

The Speaker will quarantine consistent with CDC guidance, and encourages everyone to get vaccinated, boosted and test regularly. (2/2)

En Twitter, Hammill informó que Pelosi había dado negativo en un test esta semana, pero ahora recibió un resultado positivo.

La demócrata, de 82 años, está vacunada contra la COVID-19, ha recibido la dosis de refuerzo y, aunque no presenta síntomas, se ha aislado para no contagiar a otras personas siguiendo las recomendaciones de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de enfermedades (CDC, en inglés).

Según Hammill, Pelosi “está agradecida por la protección robusta que ofrece la vacuna” y anima a todo el mundo a que se vacune, se ponga dosis de refuerzo y se haga pruebas de manera regular.

Elegida en 1987 para representar un distrito de California, Pelosi es una de las figuras más poderosas dentro del Partido Demócrata.

Ha ejercido como presidenta de la Cámara Baja en dos ocasiones: entre 2007 y 2013, y desde 2019, cuando fue elegida con la misión de ser el principal rostro de la oposición frente al entonces Presidente republicano, Donald Trump (2017-2021).

Yesterday, the House voted to hold Peter Navarro and Daniel Scavino in contempt of Congress for withholding key information on the #January6th attack. In doing so, we fulfill our duty to the Constitution and the nation to find the truth of that dark day. pic.twitter.com/pbv5hCMRsX

La demócrata demostró que sabía ganar a Trump con gestos que abrieron la portada de periódicos y se hicieron muy populares en las redes sociales.

Aunque muchos ya creían que se iba a jubilar, Pelosi anunció en enero su intención de presentarse a la reelección en las elecciones legislativas del 8 de noviembre.

El contagio de Pelosi se conoce después de que el miércoles el Fiscal General de EU, Merrick Garland, diera positivo por COVID-19, horas después de haber dado una rueda de prensa en persona junto al director del FBI, Christopher Wray, y otros altos funcionarios.

Según publicó la prensa local, el Fiscal General habría acudido durante el fin de semana a una cena de etiqueta junto a centenares de políticos y periodista en Washington, varios de los cuales también han dado positivo por COVID-19.

Entre ellos están la Secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo, y los congresistas demócratas Adam Schiff y Joaquín Castro.

If you haven’t gotten your vaccine or are still waiting to get boosted, now is the time! Vaccines are free, convenient, and effective, especially against experiencing the most significant symptoms.

To find a vaccine location near you, please visit: https://t.co/h2JLxfDiSv

— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) April 6, 2022