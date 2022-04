AMLO respalda mitin en CdMx en apoyo a la Reforma Eléctrica y Revocación de Mandato

El Presidente López Obrador dijo estar a favor de que la ciudadanía defienda su propuesta de reforma constitucional en el sector eléctrico.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta mañana el evento público encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en apoyo a la Reforma Eléctrica y a la consulta de Revocación de Mandato, prevista para este 10 de abril.

Este jueves, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo estar a favor de que la ciudadanía defienda su propuesta de reforma constitucional, la cual ha comenzado a discutirse estos días en la Cámara de Diputados.

“Acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad yo estoy de acuerdo en que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos”, señaló.

“Porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20, 30 mil pesos bimestrales a los domicilios como está sucediendo en España en donde dominan las empresas particulares”, añadió.

“Y voy a seguir diciendo: una familia en México paga 10 veces menos por la luz de lo que paga una familia en España y esto sucede porque allá privatizaron todo el sistema eléctrico y son las empresas privadas que dominan”, aseguró.

Ayer, durante la asamblea “Por el bien de México, la Reforma Eléctrica va”, la mandataria capitalina aseguró que las y los consejeros del órgano autónomo “no tienen autoridad moral” para instruir a funcionarios a abstenerse de promover la consulta pública, a realizarse el domingo 10 de abril, cuando fueron ellos los que ignoraron “la compra de votos”.

“En 2012, [a los consejeros electorales] les pasó desapercibida la compra del voto y en la Reforma Energética del 2013 les pasó desapercibida los cañonazos de dinero de Odebrecht. Por eso, a algunos consejeros del INE les decimos desde aquí: no tienen autoridad moral”, declaró la exalcaldesa de Tlalpan.

“[El INE] no tolera la consulta popular, pero eso sí, nunca vieron la compra del voto. Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal y sin argumentos legales, y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden [la consulta], pero ganan más que el Presidente de la República”, acusó Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno aseguró que no habrá un Presidente después de este sexenio que pueda ignorar la voluntad de la ciudadanía, puesto que a los tres años se podrá convocar a una consulta de Revocación de Mandato y elogió al Presidente López Obrador al llamarlo un hombre “valiente” por someterse a dicho ejercicio democrático.

“El pueblo pone, y el pueblo quita, y hoy quien pone la consulta, su mandato, de revocación, sólo puede ser un Presidente valiente que sabe que el pueblo lo quiere. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde aquí le decimos, que no lo van a vencer las calumnias porque tiene un pueblo que lo acompaña”, compartió ante personas que se reunieron en el Monumento a la Revolución de la capital mexicana.

La manifestación ocurrió en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) determine este jueves si declara constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la CFE al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

Además, en el Legislativo mexicano se debate la reforma constitucional en el sector eléctrico.

Además de la Jefa de Gobierno capitalina, al mitin asistieron integrantes de Morena, titulares de algunas secretarías de Estado, diputados y senadores, además de presidentes municipales y alcaldes.

-Con información de EFE