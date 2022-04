EU pide a México proteger la inversión privada en generación de energías renovables

Washington, 7 de abril (EFE).- El Laboratorio de Energías Renovables (NREL, en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos defendió este jueves la participación del sector privado en la generación de energías limpias en México y advirtió de los riesgos de una reforma legal que altere el sistema actual.

El laboratorio de investigación, adscrito al Departamento de Energía, concluyó que México puede convertirse en “una potencia de energía limpia” debido a sus grandes recursos solares y eólicos todavía sin explotar.

Según sus cálculos, el país latinoamericano tiene potencial para generar 25 mil gigavatios (GW) en energía solar, de tres mil 700 GW en energía eólica, de 2.5 GW en geotermia y de 1.2 GW en hidroeléctrica, lo que satisfaría 100 veces las necesidades eléctricas de México.

Aseguró que “con suficiente inversión del sector privado”, México podría aprovechar rápidamente este potencial y cumplir con su meta de alcanzar el 35 por ciento de generación de energía limpia para 2024.

El Congreso mexicano está debatiendo una reforma constitucional impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende limitar al 46 por ciento la participación del sector privado en el mercado energético.

